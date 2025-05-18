عجمان تروج لإمكاناتها بسياحة الأعمال في «آيميكس» بألمانيا

تشارك دائرة التنمية السياحية بعجمان، للمرة الأولى، في معرض «آيميكس» (IMEX) العالمي، الذي يعد من أبرز المعارض المتخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في العالم، وينعقد في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال شهر مايو الجاري، ويأتي ذلك في إطار سعي الدائرة المستمر إلى تعزيز حضور إمارة عجمان على خريطة الوجهات الرائدة في سياحة الأعمال والضيافة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ومن خلال مشاركتها في هذا الحدث الدولي تهدف الدائرة إلى تسليط الضوء على المقومات الفريدة، التي تجعل من عجمان وجهة مثالية لتنظيم واستضافة الفعاليات التجارية والرياضية والاجتماعية، جامعة بين الموقع الجغرافي الحيوي والبنية التحتية الحديثة والمرافق الفندقية الراقية، إلى جانب خدمات الدعم اللوجستي والتنظيمي المتميزة،وفق المعايير العالمية.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «تأتي مشاركتنا في معرض آيميكس في إطار سعينا إلى توسيع آفاق التعاون، وفتح قنوات تواصل عالمية جديدة، بما يسهم في تعزيز مكانة عجمان وجهة سياحية رائدة، ومضيفاً متميزاً لسياحة الأعمال والمؤتمرات والحوافز. ويمثل هذا المعرض فرصة استثنائية لاستعراض مقومات عجمان وإمكاناتها، وتسليط الضوء على النمو المتسارع، الذي تشهده الإمارة في قطاعي السياحة والترفيه، ما يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في دعم وتطوير البنى التحتية السياحية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لحكومة عجمان في هذا القطاع الحيوي».

وتسعى الدائرة إلى توسيع شبكة علاقاتها مع روّاد تنظيم الفعاليات العالميين، وشركات إدارة الوجهات (DMCs)، ومنظمي السفر الخاص في قطاع الشركات والمؤسسات، بهدف استقطاب الفعاليات والمؤتمرات الجديدة إلى الإمارة، ودعم نمو قطاع سياحة الأعمال كونه جزءاً أساسياً من رؤية عجمان الاقتصادية. كما تركز في مشاركتها على إبراز تطور البنية التحتية للضيافة في الإمارة، والتي تشمل باقة متنوعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة والمجهزة لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات على مختلف المستويات، إلى جانب خيارات ترفيهية وثقافية تكمل تجربة الزوار من رجال أعمال ووفود رسمية.

ومن المقرر أن يشارك في جناح الدائرة ضمن المعرض كل من فندق عجمان سراي، وفندق عجمان، وشركة ريدة إنترناشيونال، بما يجسد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الترويج المتكامل للوجهات السياحية، ولا سيما على منصة موحدة تستعرض الإمكانات والخدمات، التي تقدمها عجمان لقطاع الاجتماعات والحوافز، وتتيح الفرصة لعقد اجتماعات مباشرة مع شركاء الأعمال العالميين، وبحث فرص التعاون المستقبلية.

وتؤكد دائرة التنمية السياحية بعجمان التزامها بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات والمعارض الدولية الرائدة، بما يسهم في تعزيز العلامة السياحية للإمارة على الساحة الدولية، ورفع الوعي بإمكاناتها السياحية والاقتصادية، وفتح المجال للقاءات المباشرة مع الخبراء وصناع القرار، للاطلاع على أحدث توجهات القطاع، وتطوير العروض بما يتماشى مع متطلبات الأسواق المستهدفة.