دبي تستعرض منظومتها الصناعية المبتكرة في منتدى «اصنع في الإمارات 2025»

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الاثنين، ويستمر حتى 22 مايو الجاري، لتسليط الضوء على قطاع التصنيع الحيوي في الإمارة.

ويعد منتدى «اصنع في الإمارات» إحدى أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات، حيث يوفر منصة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والمصنّعين، لدعم تحقيق طموحات الدولة في قطاعي الصناعة والتصدير. وتأتي مشاركة الدائرة في هذا الحدث المهم، في إطار جهودها المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، التي تواكب تطلعات المستقبل.

ويأتي جناح دبي منصة محورية تجمع الجهات الرئيسية، التي تسهم بتمكين ونمو قطاع الصناعة في الإمارة، بما فيها مدينة دبي الصناعية، ومجمّع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرف دبي، ودبي الجنوب. ويتيح هذا التعاون الاستراتيجي للمصنّعين الحاليين والمستثمرين المحتملين إمكانية الاطلاع على مجموعة شاملة من المعلومات والموارد والفرص، التي تتيح لهم الاستكشاف والاستفادة من الميزات التنافسية، التي توفرها دبي للشركات الصناعية الحديثة.

ويلعب قطاع التصنيع في دبي دوراً أساسياً في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة، مدعوماً بمجموعة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين التنافسية العالمية، وضمان النمو المستدام في القطاع. وقد نجحت دبي في استقطاب استثمارات جديدة إلى القطاع في إطار الاستراتيجية الصناعية، التي تمنح الأولوية لتقنيات التصنيع المتقدمة، وتهدف إلى تطوير القدرات المحلية، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، حيث وصلت القيمة الإجمالية لقطاع التصنيع في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 28.3 مليار درهم.

أسس قوية

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يشهد قطاع التصنيع في دبي نمواً متسارعاً مدفوعاً بأسس قوية للنمو الصناعي المستدام، وبنية تحتية متقدمة، وأطراً تنظيمية مرنة وذكية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية. وتعود هذه الإنجازات إلى الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي وضعت أهدافاً طموحة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وأسست نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص. واليوم، تقدم دبي بيئة مثالية تمكن المصنّعين من الابتكار، وتوسيع أعمالهم، والوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الدولية بثقة وكفاءة».

وأضاف: «تعكس مشاركتنا في منتدى «اصنع في الإمارات» التزام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بدعم استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، كما تعزز مساعينا للوصول إلى المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وبما ينسجم مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في دبي».

وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على المشهد الصناعي المتكامل في الإمارة، والذي يتيح للمصنّعين الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، التي تتمتع بها، إلى جانب إطلاق مبادرات دعم الأعمال والتصدير. ويسهم المصنّعون الذين يتخذون من دبي مقراً لهم في توفير السلع الحيوية لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب تصدير المنتجات إلى أكثر من 130 دولة، مستفيدين من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تتيح الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو العالية، وضمان المنافسة فيها.

أنشطة ترويجية

وتستعرض الدائرة خلال المنتدى كذلك مجموعة من المبادرات، التي تدفع عجلة النمو الصناعي في دبي، بما فيها برنامج دعم المصدرين، الذي يشجع الشركات المتواجدة في دبي على القيام بأنشطة ترويجية في الأسواق الأجنبية، ويوفر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، من خلال شبكة من المكاتب الدولية. كما تسلط الضوء على برنامج نخبة المشترين، والذي يدعم استراتيجية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لتوريد المنتجات عالية الطلب في أسواق المستهلكين التي تشهد نمواً سريعاً، كما سيتم استعراض سياسة الطاقة الصديقة للصناعة، التي تم إطلاقها ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والفعّالة من حيث التكلفة في قطاعات التصنيع، ومراكز البيانات، والتكنولوجيا الزراعية، حيث تقدم هذه السياسة حوافز مثل الحصول على خصم ثابت قدره 25 في المئة، وتسهيلات في الدفع من دون فوائد، ودعم كامل لتوليد الطاقة المتجددة في الموقع، وذلك بما يتماشى مع أهداف الإمارة لتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية.

واستقطبت الإمارة في العام 2024 ما قيمته 52.3 مليار درهم من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، أي ما يعادل 14.2 مليار دولار أمريكي، بما يمثل زيادة بنسبة 33.2 % عن العام 2023، وهي أعلى قيمة مسجلة في الإمارة على الإطلاق للاستثمار الأجنبي المباشر في عام واحد. وحققت دبي رقماً قياسياً في استقبال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، والتي بلغ عددها 1,117 مشروعاً، وكذلك مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، والبالغ عددها 1,826 مشروعاً، والتي وفرت 58,680 فرصة عمل. واستمر قطاع التصنيع باكتساب الزخم من خلال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، التي وصلت قيمتها إلى 5.77 مليارات درهم، أي ما يعادل 1.57 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,41 مليار درهم، أي ما يعادل 657.1 مليون دولار في عام 2023، ويؤكد أداء دبي القوي ازدهار بيئة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى والتنظيمات الداعمة للأعمال.

ويمثل منتدى «اصنع في الإمارات» خطوة مهمة في سبيل تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، إذ يؤدي دوراً محورياً في التشجيع على الابتكار وزيادة الاستثمار. وفي ضوء مساعي الدولة لتنويع الاقتصاد تحافظ دبي على مكانتها في طليعة الداعمين لهذا القطاع الحيوي، وتسعى إلى التطور باستمرار، لضمان التوافق مع المعايير العالمية، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات.