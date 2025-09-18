ائتلاف بقيادة «إكس آر جي» يسحب عرض الاستحواذ على «سانتوس» الأسترالية

أعلن الائتلاف الذي تقوده شركة إكس آر جي، أمس، سحب العرض الإرشادي غير المُلزِم الذي قدمه للاستحواذ على شركة سانتوس الأسترالية. وأكد الائتلاف نظرته الإيجابية لشركة سانتوس وأعمالها، موضحاً أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد إجراء تقييم تفصيلي شامل ومراعاة جميع العوامل التجارية وشروط اتفاقية التنفيذ المطلوبة من قبل مجلس إدارة سانتوس.

ورغم عدم استكمال هذه الصفقة لعدم تماشيها مع المعايير الاستثمارية للائتلاف، تواصل إكس آر جي وشركاؤها باعتبارهم مستثمرين مسؤولين ومنضبطين، التركيز على خلق وتعزيز القيمة للمساهمين ودفع عجلة النمو طويل الأمد. وأعرب الائتلاف عن شكره لفريق إدارة سانتوس على دعمهم ومساعدتهم في هذه العملية. وكان الائتلاف مستعداً للتعهد بالتزامات جديدة طويلة الأمد بمجال إنتاج الطاقة في أستراليا بما يسهم في تحقيق فوائد كبيرة لمستهلكي الغاز الأستراليين وتعزيز أمن الطاقة بالمنطقة.