مجلس الأعمال الإماراتي - الصيني: رأس الخيمة وجهة واعدة للمستثمرين

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن الإمارة، بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، تشهد نقلة نوعية بمختلف القطاعات، تعزز مسيرتها نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.

جاء ذلك خلال حضوره مجلس الأعمال الإماراتي - الصيني الذي استضافه رجل الأعمال راشد محمد حمدوه الشحي بمنطقة سيح العريبي.

وقال إن الإمارة تعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة معدلات استقطاب الزوار والسياح وترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال. من جانبه قال الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس اقتصادية رأس الخيمة: الإمارة تواصل تسجيل النجاحات بمختلف المجالات، وتشهد القطاعات الاقتصادية تحديداً انتعاشاً نوعياً لافتاً، فيما تترقب مشاريع كبرى، تشكل دفعة هائلة لاقتصاد رأس الخيمة، والاقتصاد الوطني.