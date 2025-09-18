مليار درهم مشاريع جديدة في مجمع الصناعات الوطنية بدبي منذ بداية العام

استقطب مجمع الصناعات الوطنية، المركز الصناعي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) في دبي، مشاريع جديدة تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار درهم منذ بداية العام، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في البنية الصناعية المتنامية للإمارة.

بين يناير وسبتمبر، قام مجمع الصناعات الوطنية بتأجير أكثر من 7 ملايين قدم مربع من الأراضي، خصصت غالبيتها لمشاريع صناعية جديدة من شأنها تعزيز قدرات التصنيع. وبفضل هذا الطلب المتنامي، ارتفع عدد الشركات المستأجرة في المجمع إلى أكثر من 400 شركة، تساهم معاً في دعم أكثر من 24700 وظيفة.

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «من المتوقع أن تبلغ القيمة المضافة لقطاع التصنيع في الإمارات نحو 160 مليار درهم في عام 2025، مع استمرار نمو الإنتاج بدعم من السياسات الصناعية الطموحة. وتبرز نتائج مجمع الصناعات الوطنية مكانة دبي الراسخة مركزاً رائداً للتصنيع المتقدم، ويؤكد التدفق القوي للمشاريع الجديدة، لا سيما مشاريع جرينفيلد، والثقة المتزايدة للمستثمرين قدرتنا على دعم توسع الشركات وتوفير فرص العمل وتسريع النمو الصناعي».

وأظهرت دراسة الأثر الاقتصادي لعام 2023، التي أجرتها شركة «إرنست ويونغ (EY)»، أن مجمع الصناعات الوطنية يسهم بنسبة 17 % من إجمالي الإنتاج الصناعي في دبي. ومع دخول المرافق الجديدة حيز التشغيل، من المتوقع أن يسهم المجمع في توفير المزيد من الوظائف غير المباشرة، وتسريع وتيرة نمو قطاع التصنيع على مستوى الإمارات.

ويشكل مجمع الصناعات الوطنية جزءاً من الأصول الاستراتيجية الرئيسية لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات، إلى جانب ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي. وتمتلك كل من المجموعة الاستثمارية العالمية الكندية CDPQ، وشركة حصانة الاستثمارية السعودية، حصصاً في الأصول الثلاثة.