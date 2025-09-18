الإمارات تتصدر قائمة فوربس لقادة الاستدامة في المنطقة لعام 2025

تصدرت الإمارات النسخة الثالثة من قائمة فوربس الشرق الأوسط «قادة الاستدامة لعام 2025» بـ67 قائداً، تليها السعودية بـ23 قائداً، ثم مصر بـ12 قائداً. وتضم قائمة هذا العام 126 قائداً، من رؤساء تنفيذيين، ورؤساء مجالس إدارات، وكبار مسؤولي الاستدامة، يمثلون 15 قطاعاً، منها: البنوك، والطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والاستثمار والشركات القابضة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.

وتصدر القائمة لقطاع السياحة والسفر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تصدر سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».

ولإعداد القائمة، عملت فوربس على مراجعة الاستبانات، وتقارير الاستدامة، إضافة إلى تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد تم تصنيف كل قطاع بشكل منفصل، كما تم وضع مقاييس مختلفة للمبادرات تتناسب مع المعايير المختلفة لكل قطاع، وفقاً لأهميتها ضمن تلك الفئة.

وفي عام 2024، حققت كبرى شركات المنطقة تقدماً ملحوظاً، إذ سجلت شركة مصدر نمواً في حجم القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها بلغ 62%، لتصل إلى 51 غيغاوات، بينما استكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 50% من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة. كذلك تمكنت فودافون مصر من تشغيل عملياتها كلها باستهلاك كهرباء مطابقة بنسبة 100% مع مصادر الطاقة المتجددة. في السياق ذاته، تواصل إنفينيتي باور تقدمها نحو تحقيق هدفها المتمثل في توليد 10 غيغاوات من الطاقة المتجددة.