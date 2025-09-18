دبي تستضيف مؤتمر ومعرض «عربال» في نوفمبر

يُنظم مجلس الألمنيوم الخليجي بالتعاون مع منتجي الألمنيوم في الشرق الأوسط مؤتمر ومعرض «عربال 2025»، الذي يُعد الحدث الأبرز في صناعة الألمنيوم على مستوى المنطقة، بدبي خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 600 شخصية قيادية من منظمات الألمنيوم الدولية، وموردي التكنولوجيا، والمستخدمين، والتجار، ويشمل برنامج المؤتمر على مدى ثلاثة أيام جلسات لتبادل المعرفة وبناء شبكات العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال في مجال الألمنيوم.

تُعد منطقة الخليج اليوم ثاني أكبر مركز عالمي لإنتاج الألمنيوم، بعد الصين، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 65 دولة. ويعتبر الألمنيوم ثاني أكبر قطاع صناعي في المنطقة بعد قطاع النفط والغاز. ويتضمن المؤتمر تحليلات معمقة حول اتجاهات السوق وأحدث التطورات التكنولوجية، والعوامل الجيوسياسية المؤثرة في مستقبل صناعة الألمنيوم عالمياً.

ويتضمن جدول المؤتمر قائمة متحدثين من قيادات كبرى شركات الألمنيوم والمؤسسات العالمية المتخصصة، ما يضمن تقديم أجندة غنية ومحتوى نوعي في بيئة ترحيبية ومهنية، تدعم فرص الشراكة والتعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي، وبالتزامن مع المؤتمر يُقام معرض متخصص يُسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات وتطبيقات الصناعة.