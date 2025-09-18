اتفاقية تعاون بين غرفتي أبوظبي و«التجارة والصناعة العربية الألمانية»

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد غرفة أبوظبي الاقتصادي إلى العاصمة الألمانية برلين بهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وترسيخ الشراكات المؤسسية طويلة الأمد القائمة على الابتكار والاستدامة.

وقّع الاتفاقية عن غرفة أبوظبي خالد بن هادي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي، الأمين العام، وذلك بحضور أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب.

وتحدد الاتفاقية أطر التعاون في تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. وقال أحمد العطار: «هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا، وتجسد الثقة العميقة والتعاون المتبادل بين مجتمعَي الأعمال في بلدينا، ومن خلال تعزيز العلاقات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي نفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام الذي يعود بالنفع على الجانبين».