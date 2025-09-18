أول صندوق مرمّز للأسواق النقدية في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت مجموعة QNB وستاندرد تشارترد وDMZ فاينانس عن إطلاق أول صندوق مرمّز للأسواق النقدية وخاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، وهو صندوق QCD للأوراق النقدية (QCDT Units). وستتولى مجموعة QNB، مسؤولية إدارة الاستثمارات الأساسية للصندوق. وتعمل DMZ فاينانس مشاركاً رئيسياً ومزوداً حصرياً للبنية التحتية للترميز، بينما عينت شركة «كابريكورن» لإدارة صناديق الاستثمار مديراً للصندوق. كما سيقوم ستاندرد تشارترد، بصفته أحد البنوك العالمية الرائدة، بدور الوصي لصندوق QCD للأوراق النقدية من خلال خدماته لحفظ الأصول الرقمية في مركز دبي المالي العالمي، والتي أطلقها رسمياً عام 2024.

مزايا قوية

ويعد صندوق QCD أول صندوق مرمّز لأسواق النقد وخاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، ويوفر مزايا قوية على صعيد الامتثال التنظيمي والشفافية والأمن والسيولة والموقع التنافسي. وقد اعتمد QNB وحدات QCDT أصلاً ضمانياً مؤهلاً، ومن المتوقع اعتماده قريباً أصلاً ضمانيا متطابقاً من قبل بعض البورصات العالمية الكبرى. ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو سد الفجوة بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللا مركزي (DeFi).

وقال سيلاس لي، الرئيس التنفيذي لـ QNB سنغافورة: «يمثل الإطلاق الرسمي لوحدات QCDT خطوة متقدمة في استخدام تقنية البلوك تشين لتمكين المستثمرين من دمج الأصول ذات العائد المرتفع بسلاسة من التمويل التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي. ويجمع الصندوق بين استقرار الأدوات التقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل والودائع المقومة بالدولار الأمريكي، وبين مزايا التحويل إلى رموز رقمية، ما يوفر سيولة وشفافية أكبر ويتيح استخدامها كضمانات في العقود الذكية للتداول والتمويل والإقراض».

الإطار التنظيمي

وأضافت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: «يمثل إطلاق QCDT إنجازاً مهما للقطاع المالي في دولة الإمارات ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في الأصول الرقمية المنظمة. وبفضل الإطار التنظيمي الذي يوفره مركز دبي المالي العالمي، تدعم هذه المبادرة طموحات الدولة لتكون في طليعة تطوير الأسواق المرمزة. وبصفتنا الوصي على أصول الصندوق، يلتزم ستاندرد تشارترد بتقديم البنية التحتية الموثوقة التي يعتمد عليها المستثمرون من مختلف أنحاء العالم، ودعم الدمج بين التمويل التقليدي والرقمي». وقال ناثان ما، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة DMZ فاينانس: «باعتباره أول صندوق تحت مظلة QCD المرمزة، فإن QCDT يربط بفاعلية بين البورصات والمستثمرين من فئة المؤسسات. فمن خلال الفصل الدقيق للأصول والتعاون الوثيق مع الشركاء المصرفيين، يساهم الصندوق في تلبية احتياجات السيولة بشكل فعال، وقد بدأ بالفعل جذب مؤسسات كبرى وشركات مدرجة منذ إطلاقه».