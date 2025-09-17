اختيار علي الهاشمي رئيساً لـ «الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية»

أعلنت سبيس 42، في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن اختيار علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في الشركة، رئيساً لمجلس إدارة «الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية» (GSOA)، وهي الهيئة العالمية الممثلة لهذا القطاع، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب.

وشغل الهاشمي منصب نائب رئيس الاتحاد منذ عام 2023، ويملك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجالات الاتصالات والدفاع والفضاء. وفي «سبيس 42»، قاد مبادرات رئيسية شملت إطلاق القمر الاصطناعي «الثريا-4» في يناير 2025، وإطلاق خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية (D2D) في أفريقيا. كما يترأس مركز «أمروك» للصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة، ويشغل عضوية مجلسي إدارة وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وقبل ذلك، بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات» قبل اندماجها لتصبح «سبيس 42»، قاد إدراج الشركة الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021، وهو ثاني أكبر اكتتاب عام في تاريخ السوق، كما قاد عملية دمج شركة «الثريا» بعد الاستحواذ عليها عام 2018.

وقد حظي الهاشمي باعتراف دولي، حيث اختارته مجلة «فوربس الشرق الأوسط» ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي لعامي 2023 و2024، كما أدرجته ضمن قائمة قادة الاستدامة لعام 2023.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في سبيس 42: «يمثل هذا الاختيار قيمة كبيرة بالنسبة لي على الصعيدين الشخصي والمهني. وبعد أن شغلت منصب نائب رئيس الاتحاد منذ عام 2023، فإن اختياري اليوم يعكس الثقة التي أولاني إياها قادة القطاع العالمي. أشعر بالفخر بهذه المسؤولية وأتطلع إلى البناء على الإرث الكبير الذي يمتلكه الاتحاد، ويسعدني أن أنقل هذه الرؤية إلى صناعة تربط العالم بأسره».

وانضم إلى الهاشمي في فريق قيادة الاتحاد كل من عادل الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إي إس»، وجين نكيشي إيغيرتون-إيدهين، الرئيس التنفيذي لشركة «نيج كوم سات»، نائبين للرئيس. ويجسد هذا الفريق خبرات رفيعة، تمثل التنوع والتوسع العالمي لمنظومة الأقمار الاصطناعية، حيث يجمع رؤى من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وسيسهم هذا التنوع في دعم رسالة الاتحاد الرامية إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام والمبتكر للقطاع.