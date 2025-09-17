"إكسبو أصحاب الهمم" يطلق "ملتقى الصم الدولي- تمكين وشراكة" لتعزيز المشاركة المجتمعية

ينظم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بالتعاون وبدعم من جمعية الإمارات للصم، (ملتقى الصم الدولي- تمكين وشراكة) في دورته الأولى التي تنطلق يوم 6 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، بهدف تسليط الاضواء على انجازات هذه الشريحة والمتطلبات التي يتطلعون اليها لتعزيز دورهم وتفاعلهم مع بقية افراد المجتمع.

ويركز هذا الملتقى الذي يقام ليوم واحد في القاعة رقم 5 في مركز دبي التجاري العالمي، على مجموعة من القضايا المحورية التي تهم فئة الصم وضعاف السمع والتي منها السياسات الحكومية الداعمة لهذه الفئات والخدمات المساندة والتقنيات الحديثة التي تساهم في تعزيز الدمج والتواصل المجتمعي في كافة مناحي الحياة. بالاضافة الى استعراض تجارب نجاح حققها اصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع.

وبهذه المناسبة صرّح مصبح سعيد النيادي، رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات للصم بالقول: "إن شراكتنا مع معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم هي فرصة طيبة وتنفيذ عملي مع إدارة المعرض للتعاون المشترك في خدمة فئة الصم وضعاف السمع وهي خطوة مهمة من أجل دمجهم في المجتمع، وإنني أدعو جميع المعنيين بهذا الأمر إلى حضور الملتقى للاستفادة من المحاور المهمة التي يناقشها".

ومن جابنه صرح غسان سليمان الرئيس التنفيذي للمعرض: " سعداء بتنظيم هذا الملتقى سنويا ضمن فعاليات المعرض ونحن حريصون على تعزيز التعاون مع جمعية الإمارات للصم انطلاقا من دورها الفعال والمتميز في خدمة شريحة عزيزة من مجتمعنا وتعزيز الفرص امامها للعب دورها في بناء وتطوير المجتمع. وبهذه المناسبة أود التأكيد على ان المعرض والملتقى سيشكلان اضافة نوعية لشريحة الصم وضعاف السمع في الامارات للتعرف على افضل التقنيات الحديثة التي تعزز تواصلهم وتساهم في تحسين جودة حياتهم".

ويعتبر "ملتقى الصم الدولي- تمكين وشراكة"، أحد أهم فعاليات النسخة السابعة من معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم 2025،الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الاعلى الرئيس التنفيذي للمجموعة في الفترة ما بين 6-8 اكتوبر المقبل في القاعات 5-8 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 250 عارض دولي وعلامة تجارية ومراكز لاعادة التأهيل من اكثر من 50 دولة.