15 % نمو حركة الطيران الخاص في دبي الجنوب خلال النصف الأول

حقق مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب نمواً ملحوظاً في حركة الطيران الخاص خلال النصف الأول، حيث شهد تسجيل 9753 رحلة بزيادة 15% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ويعكس الإنجاز النمو المستمر لقطاع الطيران الخاص، ما يعزز مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المطار الرائد لحركة الطيران الخاص في الشرق الأوسط.

مركز رائد

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إن الارتفاع المستمر في حركة الطيران الخاص يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات. ونحن في مشروع محمد بن راشد للطيران ملتزمون بتوفير بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى تعزز مكانة دبي على الساحة الدولية في قطاع الطيران. كما نفخر بالثقة التي يوليها شركاؤنا لرؤية دبي وقدرتها على تلبية الطلب المستقبلي في مجال الطيران الخاص.

فرص استثمارية

والجدير بالذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، حيث يعد منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي عملت على تطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.