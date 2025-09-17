الإمارات العالمية للألمنيوم تمنح موظفيها المبتكرين جائزة راشد السنوية

كرمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، 50 من موظفيها المبتكرين لإسهاماتهم في تعزيز الابتكار والتطوير المستمر، بمنحهم «جائزة راشد» السنوية.

وتمنح الشركة الجوائز للموظفين الذين ساهمت أفكارهم في تعزيز سير العمليات من خلال برنامجي «اقتراحات الموظفين» و«تميز» اللذين تنفذهما الشركة في مجالات السلامة، والبيئة، وتحسين التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركة على المستوى العالمي ويدعم استدامتها على المدى الطويل.

مستقبل مزدهر

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «ساهم الابتكار والتطوير المستمر في ازدهار الشركة على مدار عشرات السنين. ويعتمد نجاحنا على مساهمات موظفينا في تحويل أفكارهم واقتراحاتهم إلى حلول مبتكرة تعمل على تحقيق تحسينات يومية في مختلف جوانب عملياتنا. أهنئ الفائزين بجائزة «راشد» لهذا العام، وأشكر زملاءنا المبتكرين الذين يسهمون في بناء مستقبل مزدهر للشركة».

وأطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج «اقتراحات الموظفين» منذ العام 1981، ما يجعله واحداً من أقدم برامج الاقتراحات على مستوى العالم، وقد قدم موظفو الشركة أكثر من نصف مليون اقتراح منذ إطلاق البرنامج، حيث طرح الموظفون أكثر من 35000 فكرة من خلال برنامج «اقتراحات الموظفين» منذ حفل «جوائز راشد» في عام 2024، وتم تنفيذ أكثر من 30000 فكرة من الأفكار المقترحة. وساهم البرنامج في الحد من التكاليف بـ 184 مليون درهم في العام الماضي، وأكثر من 520 مليون درهم منذ إطلاقه.

برنامج تميز

ويجمع برنامج «تميز»، الذي أطلقته الشركة في عام 2016، المسؤولين من المستوى المتوسط وفرقهم لإيجاد الحلول المحتملة من خلال التحليل الدوري للعمليات ونتائجها وفي عام 2024، حقق البرنامج وفورات تم تدقيقها بأكثر من 87 مليون درهم.

وركزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الابتكار والتطوير المستمر على مدار عشرات الأعوام، حيث شجعت موظفيها على تقديم اقتراحاتهم للمساهمة في تطوير الشركة. كما تشرف الشركة على برامج تشمل طلاب المدارس والجامعات الهندسية لبناء قدرات الابتكار الصناعي المستقبلية في دولة الإمارات.