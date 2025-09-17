غرف دبي تستشرف فرص التعاون التجاري والاستثماري مع إيطاليا

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «إيطاليا كامب» التي تعنى بالابتكار والتأثير الاجتماعي وتوثيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية الدولية بين إمارة دبي وإيطاليا، حيث تسهم الشراكة الجديدة في دعم التجارة الثنائية والأعمال المشتركة.

وقع مذكرة التفاهم أخيراً في مقر غرف دبي سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي؛ وليو شيسوتا، مدير عام «إيطاليا كامب» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: «ملتزمون بدعم الشراكات الدولية والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات حول العالم بما يرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً عالمياً للأعمال، ويدعم نمو الحركة التجارية والاستثمارية بين الإمارة وكل الأسواق الدولية الواعدة ويوفر المزيد من فرص النمو والتوسع لمجتمع الأعمال المحلي».

وقال ليو شيسوتا، مدير عام «إيطاليا كامب» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تعمل "إيطاليا كامب" باعتبارها شركة دولية لديها مراكز في إيطاليا والإمارات، منصة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات والشركات وشبكات الابتكار. وتعكس مذكرة التفاهم مع غرف دبي التزامنا بدعم التميز الإيطالي عالمياً، وبناء شراكات طويلة الأمد مع دولة الإمارات، التي تتميز بمنظومة تتماشى مع قيمنا في الابتكار والاستدامة والتنافسية العالمية».

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لخلق فرص جديدة في مجالات رئيسية عدة، حيث ستدعم غرف دبي أعضاء «إيطاليا كامب» الراغبين بترسيخ حضورهم والاستثمار في الإمارة، من خلال توفير خدمات استراتيجية وإمكانية الوصول إلى مجتمع الأعمال لدفع عجلة الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن المتطلبات التنظيمية واستراتيجيات دخول سوق دبي.

كما ستسهل غرف دبي التعارف والتواصل مع الشركات العائلية البارزة في الإمارة لاستكشاف الشراكات المحتملة وورش العمل التعاونية وتدريب الطلاب، فيما ستدعم «إيطاليا كامب» أعضاء غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لتوسيع أعمالهم في إيطاليا، وتسهيل التواصل والربط بين الشركات، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأنشطة ما قبل التوسع وما بعد. كما سيتعاون الطرفان في تقديم المعارض التجارية، والبعثات الاستثمارية، والمؤتمرات، والمعارض.

وتأتي المذكرة في إطار «برنامج الشراكات العالمية» الذي يعزز من جهود غرف دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر 8 فئات تجارية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.