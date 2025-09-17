إكسبو الشارقة يحتضن معرض «تنقل المستقبل» 15 أكتوبر المقبل

تشهد إمارة الشارقة وللمرة الأولى انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «تنقل المستقبل» الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر المقبل، ويحظى الحدث الذي يهدف إلى تشكيل مستقبل قطاع المركبات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 200 عارض من أكثر من 30 دولة يمثلون كبار صنّاع المركبات الكهربائية في العالم.

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 10 قطاعات رئيسة ذات صلة بصناعة المركبات الكهربائية. وتشير التوقعات إلى أن حجم السوق العالمية للمركبات الكهربائية سيصل إلى 1.39 تريليون دولار بحلول عام 2029، فيما سيصل سوق المركبات الكهربائية وأنظمة الشحن الخاصة بها في دولة الإمارات إلى 5.19 مليارات دولار بحلول عام 2029.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم الحدث للمرة الأولى يشكل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة إكسبو الشارقة نحو تنمية دوره منصة رائدة لاستقطاب المعارض النوعية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المستدامة.