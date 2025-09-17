شراكات جديدة بمعرضي «ISM الشرق الأوسط» والعلامات التجارية الخاصة

شهد اليوم الثاني من فعاليات معرضي «ISM الشرق الأوسط» و«العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط» 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، توافد كبار تجار التجزئة والموزعين والمشترين العالميين، بهدف عقد شراكات تجارية استراتيجية تسهم في تسريع نمو أعمالهم على الصعيد الدولي، في ظل الإقبال الاستثنائي على المنتجات الغذائية الخفيفة والوجبات السريعة، التي يتناولها 91% من المستهلكين مرة واحدة يومياً على الأقل.

ووفق بيانات المعرض، يُفضّل 58% من الأشخاص الوجبات الخفيفة على الوجبات الرئيسية، ما أسهم في نشاط غير مسبوق في أروقته، حيث سعى المشترون لاكتشاف أحدث التوجهات في عالم الحلويات والوجبات الخفيفة، واستعرض تجار التجزئة فرص زيادة فئات منتجاتهم ودخول أسواق جديدة، تزامناً مع تسجيل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أسرع نمو في قيمة مبيعات منتجات العلامات التجارية الخاصة عالمياً. وجمعت فعاليات المعرض بين كبار المصنعين والمشترين العالميين.

ويستقطب معرض «العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط» عدداً متزايداً من العارضين المتميزين، إذ انضمت لدورة هذا العام 15 دولة جديدة، لتعكس توسع المعرض السريع منذ انطلاقته الأولى.كما شهد المعرض جلسات نقاشية ضمن مؤتمر الخبراء تناولت أحدث التوجهات في عالم الحلويات والوجبات الخفيفة.