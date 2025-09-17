غرفة الفجيرة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع بيرو

بحث سلطان الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، مع ألبرتو أليخاندرو فارخي، سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين مجتمع الأعمال في الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير فارخي إلى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ترافقه كارلا بنديزو، نائبة رئيس البعثة في السفارة. وناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: الطاقة، والتعدين، والتجارة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصالح المتبادلة.

وأكد سلطان الهنداسي حرص الغرفة على فتح قنوات تواصل مباشر بين مجتمع الأعمال في الفجيرة ونظرائهم في بيرو، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، ويدعم مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً واعد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى ما تتمتع به الفجيرة من فرص استثمارية واعدة، خصوصاً في مجالات تخزين وتصدير النفط، والصناعات البتروكيماوية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والسياحة.

وأشاد السفير فارخي بمستوى العلاقات المتينة بين الإمارات وبيرو، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في إقامة شراكات نوعية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين بلاده والفجيرة.