«بروبرتي فايندر»: استمرار الإقبال على شراء المنازل في الإمارات

كشفت بروبرتي فايندر، عن معلومات وتحليلات جديدة من استطلاع PF Market Pulse لشهري يوليو وأغسطس 2025، ويشير الاستطلاع إلى استمرار إقبال المستهلكين على شراء العقارات في الإمارات.

وقال نحو 70% من المشاركين في يوليو وأكثر من 72% في أغسطس إنهم يخططون لشراء عقار خلال الأشهر الستة المقبلة، ويعكس هذا الإقبال المتواصل مستوى طلب قوياً ومستمراً في سوق العقارات ضمن دولة الإمارات.

ويستعرض الاستطلاع أيضاً تغير الآراء حول أسعار العقارات على الرغم من استمرارية إقبال المشترين.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهده شهر أغسطس في نسبة المشترين الذين يتوقعون انخفاض الأسعار (38% مقابل 40% في يوليو)، بقيت توقعات ازدياد الأسعار على حالها عند 32%، وبدأ المزيد من المشترين يرون ثبات الأسعار (30% مقابل 28%).

إقبال المشترين

إلا أن هذا الاستقرار في توجهات السوق لم يؤثر على إقبال المشترين، إذ أبدى غالبية المشاركين في كل من يوليو وأغسطس التزامهم بشراء عقار خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعكس هذه الثقة الزخم المستمر في سوق العقارات الإماراتي، حتى مع حرص المشترين على الموازنة بين التفاؤل والحذر تجاه اتجاهات الأسعار.

مرونة السوق

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: «تعكس نتائج تقرير PF Market Pulse لشهري يوليو وأغسطس قوة سوق العقارات في الإمارات، ويؤكد ذلك أيضاً استحواذ شركتي بيرميرا وبلاك ستون على حصة بقيمة 525 مليون دولار في بروبرتي فايندر، واستمرار استثمار جنرال أتلانتيك، ما يشكل تأكيداً قوياً على مرونة سوق العقارات الإماراتي والدور المحوري الذي تلعبه بروبرتي فايندر في الربط بين المشترين والبائعين والمستثمرين في المنطقة. وحتى مع تعديل المستهلكين لوجهات نظرهم حول توجهات الأسعار، يبقى تصميمهم على الشراء ثابتاً.

ويبرز هذا التوافق بين طلب المستهلكين وثقة المستثمرين السبب في بقاء قطاع العقارات الإماراتي من بين الأكثر ديناميكية على مستوى العالم».