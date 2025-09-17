«أبوظبي العالمي» يعزز لوائح حماية البيانات بقواعد جديدة

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، عن تعديل لوائح حماية البيانات لعام 2021، لإصدار قواعد أحكام المصلحة العامة ضمن «لوائح حماية البيانات لعام 2025»، ويأتي إصدار هذه القواعد عقب طرح الورقة التشاورية 6 لعام 2025، ما يؤكد التزام أبوظبي العالمي (ADGM) المستمر بالحفاظ على إطار متكامل لحماية البيانات يتماشى مع الممارسات العالمية ويواكب الاحتياجات المتغيرة للمجتمع. وتوفر قواعد المصلحة العامة الجوهرية توضيحات مهمة حول آليات معالجة فئات خاصة من البيانات الشخصية، استناداً إلى مبررات محددة تتعلق بالمصلحة العامة. وتكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة في قطاعات مثل التأمين والتعليم، وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ومن أبرز الجوانب التي تغطيها قواعد المصلحة العامة الجوهرية وضع أحكام لشركات التأمين لمعالجة فئات خاصة من البيانات الشخصية لأغراض تأمينية، وذلك حين تخدم هذه المعالجة مصلحة عامة جوهرية وإدراج تعريفات واضحة لمصطلحي «عقد التأمين» و«الغرض التأميني» لضمان توحيد الممارسات عبر القطاع، فضلاً عن توفير ضوابط تتيح معالجة فئات خاصة من البيانات الشخصية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، في الحالات التي تقتضي حماية الأطفال أو الأفراد المعرضين لخطر الأذى النفسي أو الجسدي.

كما توضح القاعدة المعايير التي يمكن من خلالها اعتبار الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، «معرضين للخطر» وبالتالي هم مؤهلون للحصول على حماية إضافية بموجب هذه القواعد.