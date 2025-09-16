طيران الإمارات تفتتح مركزها الجديد لتدريب الطيارين بتكلفة 135 مليون دولار

أعلنت طيران الإمارات عن افتتاح مركزها الجديد والمتطور لتدريب الطيارين، بما يتماشى مع استراتيجية الناقلة في التوسع والنمو وسيوفر المركز التدريب للطيارين الحاليين والمستقبليين على أسطول الناقلة المتنامي من طائرات الإيرباص A350 والبوينج 777X .

يمتد المركز على 63318 قدم مربع، ويضم 6 أجهزة لمحاكيات الطيران الكاملة، ويقع ويقع في موقع استراتيجي بالقرب من مرافق التدريب الأخرى لطيران الإمارات في دبي، ليكون جزءاً من بيئة عمل متكاملة تدعم التطور المهني والشخصي للموظفين.

دور محوري

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يضطلع مركز تدريب الطيارين الجديد بدور محوري في منظومة صناعة الطيران، ويدعم طموحات دبي كمركز عالمي للطيران".

وأضاف سموه: "يمثل هذا المركز نقلة نوعية في التدريب الجوي، ويعد من الأكثر تقدماً على مستوى العالم، وقد صُممت من خلاله برامج التدريب لأسطولنا المستقبلي، ونحن سعداء أن الطيارين والمدربين أبدوا رضاهم التام وأشادوا بجودة التدريب المقدم، وهو ما يعد ثمرة مجهوداتنا وتأكيداً على قيمة استثماراتنا البالغة 500 مليون درهم".

بيئة تفاعلية

ويحظى طيارو طيران الإمارات بفرصة فريدة للاستفادة من المركز الجديد، إذ تم تجهيز محاكيات الطيران بــ"محطة دعم الطيار" المبتكرة، وهي الأولى من نوعها على مستوى الصناعة والمطورة بالكامل داخلياً، لتعزيز تجربة التدريب. وقبل بدء جلسة التدريب، يمكن للطيارين إعداد قمرة القيادة وبناء خطة الرحلة ضمن بيئة تفاعلية كاملة باستخدام أجهزة مخصصة، ما يقلل وقت التحضير ويسمح لهم بالتركيز الكامل خلال التدريب. كما تُسجل الجلسات بالكامل، ويستطيع المدرب إعادة أي جزء منها لمراجعة الأداء وتعزيز التعلم.

ويتميز المركز أيضاً بقدرات متقدمة للطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يتيح تصنيع قطع وهياكل معقدة لدعم معدات التدريب، ما يسهم في تحقيق وفورات تصل إلى مليون درهم سنوياً.

وبدأ المركز تدريب الطيارين باستخدام جهازي محاكاة كاملة لطائراتA350 ، مع خطط لإضافة أربعة محاكيات أخرى خلال العامين المقبلين، تشمل محاكيات بوينج 777X .

القدرة التدريبية

ويتيح كل جهاز محاكاة من تقديم 7500 ساعة تدريبية لنحو ألف طيار سنوياً، وعند تشغيل المواقع الستة، سيحظى الطيارون من الوصول إلى 17 جهاز محاكاة تدريبية، منها 11 جهازاً للمحاكاة لطائرات الإيرباص A380 والبوينج 777. وبجميع مرافق التدريب، ستزيد القدرة التدريبية لطيران الإمارات بنسبة 54% لتوفر 130 ألف ساعة تدريبية سنوياً.

وحصل أول جهاز محاكاة كامل لطائرة الإيرباص A350 على تصنيف المستوى D من وكالة سلامة الطيران الأوروبية، وهو أعلى تصنيف للمحاكيات من هذا النوع، وكان أول جهاز محاكاة عالمي يدخل الخدمة وفق معيار Airbus A350 Standard 1.3 ، محققاً الاعتماد دون أي ملاحظات، وهو إنجاز نادر.

برامج متكاملة

ويخضع طيارو طيران الإمارات لبرامج تدريب متكاملة تعتمد على الكفاءة والأدلة العلمية، بإشراف مدربين محترفين ذوي خبرة واسعة. كما يحتوي المركز الجديد على 4 قاعات تدريب مخصصة لدورات التجديد والتحويل والتدريب القيادي للطيارين.

وتوفر طيران الإمارات للعاملين والمهنيين في مجال الطيران مجموعة من برامج التدريب والتطوير ذات المستوى العالمي في مرافقها بدبي، التي تشمل: أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، وجامعة الإمارات للطيران، ومركز تدريب أطقم طيران الإمارات، بالإضافة إلى العديد من البرامج المخصصة لشرائح مختلفة من العاملين ولمجتمع الطيارين بشكل عام.

وتواصل طيران الإمارات مسيرة نموها الطموحة وتبحث عن طيارين للانضمام إلى برامجها الثلاثة: التوظيف المباشر للقباطنة، وبرنامج القيادة المعجل، ومساعدو الطيارين غير المرخّصين على نوع معين، وتدعو الناقلة الراغبون في الانضمام إلى أكبر ناقلة جوية دولية والأكثر ربحية في العالم، والتي تمتلك أكبر أسطول من طائرات A380 وبوينج 777.