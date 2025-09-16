القرية العالمية تعلن تواريخ طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ 30

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تواريخ طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ 30 المرتقب، لتمنح ضيوفها فرصة حصرية للارتقاء بتجربتهم من خلال العديد من المزايا الاستثنائية والخدمات الراقية، حيث ستكون متاحة للحجز المسبق اعتباراً من 20 سبتمبر وللبيع العام من 27 سبتمبر حصرياً عبر الموقع الإلكتروني www.coca-cola-arena.com .

وخلال هذا الموسم، سيحظى أحد حاملي هذه الباقات شيك بقيمة 30,000 درهم، احتفالاً بانطلاق الموسم الجديد لأشهر وجهة عائلية وثقافية على مستوى المنطقة.

وستعود الباقات الكلاسيكية الأكثر طلباً هذا الموسم بطرح الباقة "الماسية" بسعر 7,550 درهماً، والباقة "البلاتينية" بسعر 3,400 درهم، والباقة "الذهبية" بسعر 2,450 درهماً، والباقة "الفضية" بسعر 1,800 درهم. ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء هذه الباقات.

ميجا الذهبية والفضية

وستطرح القرية العالمية مجدداً خلال موسمها الجديد باقتي "ميجا الذهبية" و"ميجا الفضية" اللتين تتيحان بطاقات سنوية من فئة "ألتميت بلاتينوم " لدخول متنزهات دبي باركس™ آند ريزورتس، والتي توفّر للضيوف دخولاً لا محدوداً إلى جميع المتنزهات الترفيهية التي تحتضنها الوجهة، والتي تتضمّن "ريال مدريد ورلد" بالإضافة إلى منتزهات "موشنجيت™ دبي" و"ليجو لاند ®دبي" الترفيهية و"ليجو لاند ®المائية". كما تتضمّن الباقتين أيضاً تذاكر لدخول "ذا جرين بلانيت دبي" فضلاً عن خصومات حصرية على "فندق لابيتا" و"فندق ليجو لاند في دبي باركس™ آند ريزورتس".

وستتضمن بعض الباقات خصومات على تذاكر "روكسي سينما" بالإضافة إلى أسعار دخول مخفضة للعائلة والأصدقاء ورصيد للمحفظة الإلكترونية. وسيجري طرح باقة كبار الشخصيات "ميجا الذهبية" بسعر 4,900 درهماً، في حين حُدِّدَ سعر باقة كبار الشخصيات "ميجا الفضية" مقابل 3,350 درهماً.

الطرح على مراحل

واستجابةً للطلب الكبير على باقات كبار الشخصيات، ونظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها، سيجري طرح باقات كبار الشخصيات هذا الموسم عبر مراحل مختلفة، وذلك ضماناً لحصول أكبر عدد ممكن من روّاد القرية العالمية على باقاتهم بكل سهولة.

واعتباراً من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر، ستكون مُخصصةً للحجز المسبق على كميات محدودة من كافة الفئات الخاصة بباقات كبار الشخصيات التي تشمل الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية وباقات "ميجا" وذلك مقابل رسوم محددة.

وستنطلق طرح باقات كبار الشخصيات من جميع الفئات للعامة، يوم 27 سبتمبر 10:00 صباحاً، على أن تستمر حتى نفاد الكمية المطروحة.

ونظراً لمحدودية الباقات المطروحة للبيع في كل مرحلة، سيتعين على الضيوف المسارعة بالتسجيل وإنشاء حساباتهم بشكل مسبق، فيما ستكون هذه الباقات متاحة حصرياً عبر موقع كوكا كولا أرينا الالكتروني: coca-cola-arena.com.

مواقف السيارات

وسيحصل جميع حاملي باقات كبار الشخصيات على تذاكر دخول كبار الشخصيات، وامتيازات مواقف سيارات كبار الشخصيات، وبطاقات "الروائع" الخاصة بكبار الشخصيات، والتي يمكن استخدامها في العديد من الوجهات الترفيهية في القرية العالمية، من بينها العرض الشيق، و"إكسو بلانيت سيتي"، و"نيون جالاكسي إكس – تشالنج زون"، ومنطقة "كارنفال.

تجدر الإشارة إلى أن القرية العالمية ستفتح أبواب موسمها الـ 30 المرتقب أمام الضيوف للدخول إلى عالمها الأكثر روعةً في 15 أكتوبر المقبل.