حكومة عجمان تشارك في «اصنع في الإمارات» لتعزيز فرص الاستثمار

تشارك حكومة عجمان في فعاليات الدورة الرابعة من معرض «اصنع في الإمارات»، المقرر انعقاده من 19 إلى 22 مايو الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، والذي يستقطب أبرز الخبراء والمصنّعين والمستثمرين والمبتكرين والروّاد في مختلف الصناعات محلياً وخارجياً.

وتشارك حكومة عجمان في المعرض بثلاث جهات حكومية هي (غرفة عجمان، منطقة عجمان الحرة، دائرة التنمية الاقتصادية)، والتي تستعرض جهود الإمارة في دعم الصناعات الوطنية، الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالإمارة، إضافة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وتشهد منصة حكومة عجمان خلال أيام المعرض لقاءات واجتماعات مع مستثمرين ومصنعين، لاستعراض الفرص الاستثمارية والتسهيلات المقدمة، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف وضع مميزات وتسهيلات للمصانع المحلية.

وتسلّط حكومة عجمان الضوء على «منصة المصدرين» التي طورت كأداةٍ متكاملة لتوفير بيانات المصدرين، وتحليل الأسواق المستهدفة، وتسهيل الوصول إلى فرص التصدير، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي نحو التنوّع الاقتصادي وتعزيز الصادرات الوطنية.

تأتي مشاركة منطقة عجمان الحرة، التابعة لهيئة المناطق الحرة في عجمان في «اصنع في الإمارات»، ضمن التزامها المستمر بدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات.

وترعى المنطقة مشاركة شركات صناعية كبرى ضمن منظومتها، تمثّل قطاعات حيوية، كالصناعات الدوائية، البلاستيكية، الهندسية، التغليف، المعادن، والملابس، ما يعكس تنوع البيئة الاستثمارية ومرونتها داخل المنطقة، ويبرز دورها كمحرك فاعل بمسيرة النمو الصناعي في عجمان خصوصاً والإمارات عموماً.

ودعت منطقة عجمان الحرة المستثمرين، وصُنّاع القرار، والمهتمين بالشأن الصناعي محلياً ودولياً، إلى زيارة جناحها في المعرض، والاطلاع على الفرص الواعدة التي توفرها في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، أكد إسماعيل النقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، أنّ مشاركة منطقة عجمان الحرة في «اصنع في الإمارات» تجسّد رؤية الهيئة في تمكين شركائها الصناعيين، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وقال النقبي، إن حضور شركاتنا الصناعية في هذا الحدث شهادة على مستوى التطور الصناعي الذي بلغته منطقة عجمان الحرة، وعلى الثقة المتنامية التي تحظى بها من المستثمرين محلياً ودولياً.

وشدّد مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان على مواصلة تطوير منظومة أعمال متكاملة تُعزز الاستثمار الصناعي المستدام، وترتكز على بنية تحتية متقدمة، وتسهيلات مرنة، وحوافز مبتكرة، تواكب مستهدفات الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، وتسهم في تعزيز استدامة وتنافسية القطاع الصناعي.

وتشارك غرفة عجمان في «اصنع في الإمارات» ضمن جناح حكومة عجمان تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، وتندرج في إطار حرص الغرفة على دعم التوجهات الوطنية في تطوير القطاع الصناعي، والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في الإمارة، إضافة إلى تمكين أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الصناعي للتعريف بمنتجاتهم، وتعزيز حضورهم في الأسواق المحلية والخارجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والنمو.

وأكد سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، أنّ القطاع الصناعي في عجمان يتميز بتنوع أنشطته ونموه المتسارع المدعوم ببنية تحتية وخدمية متكاملة، تعزز جاذبية الاستثمارات الصناعية في الإمارة، ويسهم في ناتجها المحلي مقارنة مع القطاعات الأخرى.

وأشار السويدي إلى مشاركة 20 مصنعاً من إمارة عجمان في «اصنع في الإمارات»، تمثّل قطاعات الأغذية والمشروبات، الصناعات المتقدمة، الملابس، الآلات والمعدات، صناعة السفن والقوارب، البلاستيك وصناعة الكيماويات، منتجات الرعاية الصحية وغيرها.

وأوضح مدير عام غرفة عجمان، أنّ القطاع الصناعي في الإمارة يشهد نمواً متزايداً، حيث سجل في الربع الأول من العام الجاري 442 عضوية صناعية، منها 53 عضوية جديدة، و389 عضوية مجددة، ما يعكس حيوية القطاع وجاذبيته الاستثمارية.

وأضاف أن جهود الإمارة تنسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تعزيز وتوسيع قاعدة الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، والعمل على وصول المنتج الإماراتي للأسواق الخارجية، عبر دعم تنافسية الصناعات المحلية، وتشجيع المنشآت الصناعية على تبني معايير الجودة والابتكار وأحدث الممارسات والتقنيات المعتمدة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتهيئة بيئة صناعية مرنة ومحفزة للاستثمار، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي مستدام.

تهدف دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان عبر مشاركتها في معرض «اصنع في الإمارات» لإبراز جهود الإمارة بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز البيئة الاستثمارية.

وتستعرض الدائرة مشروع «منصة المصدرين» الذي يُعد من المبادرات الرائدة بالإمارة لدعم المنشآت الاقتصادية وتحفيزها على التوسع بالأسواق الخارجية.

وأكدت الدائرة، أن مشاركتها في المعرض محطة استراتيجية لاستعراض مبادرات الدائرة المبتكرة، وعلى رأسها «منصة المصدرين»، التي تعكس التزامها بدعم روّاد الأعمال والمنشآت الصناعية في عجمان لاقتحام الأسواق العالمية، وذلك ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تنمية الصادرات وتحفيز الابتكار الصناعي، تماشياً مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

وتعتبر «منصة المصدرين» نموذجاً حديثاً في تمكين المنشآت، من خلال أدوات رقمية تعزز تنافسية الإمارة، وتشكل مشاركة الدائرة في المعرض فرصة ثمينة للتواصل مع المستثمرين والشركاء وصناع القرار.

ودعت الدائرة المهتمين من المصنعين والمستثمرين ورواد الأعمال لزيارة جناح حكومة عجمان في المعرض، للتعرف على مبادرات دعم المنشآت الاقتصادية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة.