غرفة الشارقة تبحث مع سفارة ماليزيا تعزيز التعاون بين القطاع الخاص

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع ماليزيا، خاصة بين القطاع الخاص لدى الجانبين، وآليات تمكين الشركات العاملة في الإمارة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الماليزية، والاستفادة منها بما يدعم نمو الأعمال. جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لداتو تنغكو سراج الزمان عاريفين سفير ماليزيا لدى الدولة بمقر الغرفة، بحضور عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة.