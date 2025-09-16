4.9 مليارات درهم تداولات قياسية للقطاع العقاري بالشارقة في أغسطس

واصل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث سجلت التداولات العقارية لشهر أغسطس 4.9 مليارات درهم، بنسبة نمو بلغت 75.8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبلغ عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال أغسطس 9379 معاملة، بينما بلغ إجمالي المساحات المتداولة في عمليات البيع 12 مليون قدم مربعة، بحسب ما أورده تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

تؤكد إحصائيات أغسطس الزخم المتصاعد في السوق، حيث تم تنفيذ 9379 معاملة عقارية، شكّلت معاملات البيع، منها 1427 معاملة بنسبة 15.2%، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة.

كما تم تسجيل 497 معاملة رهن بنسبة 5.3% من المعاملات، وبقيمة بلغت 1.4 مليار درهم. إلى جانب ذلك بلغ عدد العقود المبدئية 1257 معاملة بنسبة 13.4%، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3066 معاملة بنسبة 32.7%، كما تم إصدار 3132 معاملة لسندات الملكية بنسبة 33.4% من إجمالي المعاملات. جرت معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 771 قطعة أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 402 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 254 معاملة. وتصدرت منطقة «صناعية رقم 4» قائمة أعلى الصفقات العقارية.