«الفطيم» تستحوذ على 49.95 % من «سينومي ريتيل»

أعلنت «سينومي ريتيل»، الشريك لعلامات التجزئة في السعودية، أمس، إتمام عدد من كبار مساهمي الشركة لصفقة شراء أسهم مع الفطيم. وبموجب هذه الصفقة، استحوذت الفطيم على نسبة 49.95% من أسهم «سينومي ريتيل» مقابل 2.52 مليار ريال سعودي، أي بسعر 44 ريالاً للسهم الواحد.

وكجزء من هذه الصفقة، اتفقت الفطيم مع الشركة على منح تسهيل قرض مساهم بمبلغ 1.35 مليار ريال لتعزيز المركز المالي وتحسين المرونة المالية لـ«سينومي ريتيل» لدعم آفاق نموها المستقبلية. وتتيح اتفاقية تسهيل قرض المساهم للفطيم خيار تحويل القرض إلى أسهم في «سينومي ريتيل». وقال سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي لـ«سينومي ريتيل»: «هذه الشراكة الاستراتيجية مع الفطيم تمثل بداية لحقبة جديدة لـ«سينومي ريتيل»، حيث سنتعاون لتسريع وتيرة الابتكار، ورفع كفاءتنا التشغيلية، وتعزيز قدراتنا الرقمية».