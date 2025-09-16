«راكز» ومجلس الشراكة بين الإمارات والهند يدعمان الشركات الناشئة

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية والهندية، في خطوة تعزز التعاون بين الجانبين لدعم رواد الأعمال والمشاريع المبتكرة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ياسر عبدالله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لدى «راكز»، وأحمد الجنيبي، مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند.

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على تنفيذ سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية-الهندية، وهي مبادرة تهدف إلى تحديد ودعم أبرز المشاريع الهندية المبتكرة الساعية للتوسع عالمياً، ومن المقرر اختيار 20 شركة ناشئة بعد تقييم شامل للمشاركة فعالية تعقد في نيودلهي، حيث سيتم اختيار خمسة فائزين .