غرفة عجمان تعزز الوعي بآليات الامتياز التجاري وطرق الاستفادة منها

أوصت جلسة بعنوان «الفرانشايز ـ فرص وتحديات»، نظمتها غرفة عجمان، بالتعاون مع اللجنة الفرعية لرابطة الإمارات للفرانشايز في عجمان، بأهمية تكثيف البرامج التدريبية واللقاءات المتخصصة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول آليات الامتياز التجاري وطرق الاستفادة منها، بما يسهم في دعم نمو مشاريعهم، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة عجمان.

حضر الجلسة، التي عقدت في مركز شباب عجمان، بهدف التوعية بمفهوم الامتياز التجاري، ودوره كأداة للنمو والتوسع في المشاريع وتنمية الاستثمارات، وتسليط الضوء على أبرز التحديات المرتبطة به، وسبل التغلب عليها، ماهر طارش العليلي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، نائب رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، وجميلة كاجور النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء اللجنة الفرعية لرابطة الإمارات للفرانشايز في عجمان، ومجموعة من أصحاب المشاريع ورواد الأعمال.

نمو متسارع

وأكد ماهر طارش، أهمية التثقيف والتوعية بقطاع الفرانشايز لتمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من فرص الامتياز التجاري وتجاوز التحديات المرتبطة به، مشيداً بدور رابطة الإمارات للفرانشايز وجهودها المتواصلة في تعزيز هذا القطاع الحيوي، وتكاتفها مع مختلف الجهات لدعم العلامات المحلية، والتوسع بها على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما أن القطاع يشهد نمواً متسارعاً، ما يعكس قوة الفرانشايز كأداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص الأعمال في الدولة.

فرص التوسع

وتناول جاسم البستكي ـ خبير الفرانشايز، مقدم الجلسة بالشرح مفهوم الامتياز التجاري، وأهميته كأداة فعالة للتوسع والنمو في الأسواق المحلية والعالمية، وما يقدمه هذا القطاع الحيوي من مشاريع وعلامات تجارية معروفة، ونماذج أعمال مجربة، تقلل من مخاطر الدخول إلى السوق، إلى جانب ما يوفره الفرانشايز من فرص للتوسع بالمشاريع والعلامات التجارية المحلية، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يساعد على نشر الثقافة الإماراتية وقيمها الأصيلة، عبر منتجات وخدمات تحمل بصمة وطنية مميزة.

المعايير التشغيلية

وتطرق إلى التحديات التي قد تواجه المستثمرين في مجال الفرانشايز، ومنها الالتزام بالمعايير التشغيلية والرسوم المترتبة، وأهمية دراسة الجدوى قبل الدخول في أي عقد امتياز، الإلمام القانوني والإداري للمشروع، كما عرض مجموعة من التجارب الناجحة في الإمارات والمنطقة، مسلطاً الضوء على كيفية مساهمة الفرانشايز في دعم التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دوره في نقل المعرفة والخبرات، وتطوير بيئة الأعمال.