إطلاق «سوليفا بيتش ريزيدنسز» في جزيرة المرجان بـ 450 مليون درهم

أعلنت «الحذيفة» الشهر الماضي عن توسّعها الاستراتيجي نحو قطاع التطوير العقاري عبر إطلاق «الحذيفة للعقارات».

وقد كشفت الشركة عن أول مشاريعها العقارية تحت اسم «سوليفا بيتش ريزيدنسز»، الذي يقع في جزيرة المرجان برأس الخيمة. وتصل القيمة التطويرية للمشروع إلى 450 مليون درهم، ومن المقرر تسليمه مفروشاً بالكامل بحلول الربع الرابع من عام 2027.

ويتألف المشروع من طابقين سفليين، وطابق أرضي، وثمانية طوابق علوية، ويضم 232 وحدة سكنية، تتوزع على 111 استوديو بمساحات تتراوح بين 380 و560 قدماً مربعة، و101 شقة من غرفة نوم واحدة بمساحات بين 800 و1,370 قدماً مربعاً، و20 شقة من غرفتين بمساحات تتراوح بين 1,500 و2,500 قدم مربعاً مع مسابح خاصة.

وقال سيف نينسي، الرئيس التنفيذي لـ«الحذيفة للمفروشات»، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الحذيفة للعقارات»: «يجسّد المشروع التزامنا بابتكار وحدات سكنية تجمع بين الفخامة والراحة والتكامل مع الطبيعة، ضمن بيئة مجتمعية استثنائية. إن «سوليفا» يشكل معياراً جديداً لمفهوم الحياة المتكاملة، حيث تتناغم الهندسة المعمارية مع التصاميم الداخلية والمرافق لتقديم تجربة سكنية راقية بكل المقاييس في دولة الإمارات».

وقال زهير راتونسي، الشريك الإداري في «الحذيفة للعقارات»: «يمثّل دخولنا إلى قطاع التطوير العقاري في جزيرة المرجان ثمرة عقود طويلة من التميز في فنون التصميم. وقد جرى تطوير هذا المشروع بالكامل داخل أروقة الشركة، من التصوّر الأولي، إلى التصميم، وصولاً إلى التنفيذ، مما منحنا قدرة استثنائية على ضمان الجودة، وتسريع وتيرة العمل، وتقديم حلول تصميم مخصصة بكل دقة ومرونة. ويُجسّد مشروع «سوليفا» هذه الرؤية المتكاملة، فهو يقدم تجربة متفرّدة، بفضل تصميمه الراقي والعصري في آنٍ معاً، وسرعة الإنجاز، والتفاصيل التي جرى ابتكارها خصيصاً له. ولا يقتصر هذا الإنجاز على كونه مشروعاً عقارياً مميزاً، بل يشكل إضافة نوعية إلى مشهد الحياة العصرية في دولة الإمارات، ويوفر في الوقت ذاته قيمة استثنائية وعائداً استثمارياً مجزياً للمشترين والمستثمرين على حد سواء».