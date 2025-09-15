361% قفزة الاستثمارات الرأسمالية في الشارقة في النصف الأول

كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أن الإمارة تصدرت قائمة الإمارات الأسرع نمواً في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2025، حيث أظهرت نمواً 57% في عدد المشاريع، و361% في حجم الاستثمارات الرأسمالية، و45% في فرص العمل مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما يعكس تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، ويؤكد نجاح الشارقة في تعزيز قدرتها التنافسية على استقطاب الاستثمارات النوعية.

وجاءت النسب في النمو، تجسيداً لحجم الاستثمارات والمشاريع الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 74 مشروعاً استثمارياً مقارنة بـ47 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، وبلغت قيمة الاستثمارات الرأسمالية 1.5 مليار دولار مقابل 325 مليون دولار في الفترة المقابلة، وأسفرت هذه المشاريع عن توفير 2.578 فرصة عمل جديدة مقارنة بـ 1.779 وظيفة العام الماضي، في دلالة على تنامي قوة البنية الاقتصادية في الإمارة، وثقة المستثمرين العالميين بقدرتها على تحويل رؤوس الأموال إلى فرص تنموية مستدامة وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي.

رؤية متكاملة

وأكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن النمو الاستثنائي الذي تشهده إمارة الشارقة وتصدرها قائمة الإمارات الأسرع نمواً في الدولة، يأتي ثمرة رؤية متكاملة تضع رفاه الإنسان وتوازن التنمية في صلب أولوياتها.

وقالت سموها: «إن قيمة الأرقام تتجلى حين تتحول إلى أثر في حياة الناس وتنعكس على مستقبل الأجيال، فالاستثمار هو حركة واعية لرؤوس الأموال تترجم إلى رحلة نصوغ فيها التكامل بين الثقافة والتنمية، وبين طموح الإنسان واحتياجات محيطه، لنصنع اقتصاداً مرناً ونموذجاً عالمياً قادراً على الاستمرار والتجدد».

قيمة مستدامة

وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن معدلات النمو الاستثنائية التي سجلتها الإمارة تعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية وتكامل السياسات الرسمية الداعمة للاستثمار، بدءاً من الاستقرار الاقتصادي والمالي، مروراً بالبنية التحتية والبيئة التشريعية المرنة، وصولاً إلى التنويع المتوازن في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة المتكاملة عززت ثقة المستثمرين العالميين والمحليين بالشارقة، ورسخت مكانتها وجهة مثالية للاستثمار وإنشاء الأعمال.

وقال: «هذا النمو يشكل أداة فاعلة لإعادة تشكيل ملامح التنمية في الإمارة، إذ يفتح آفاقاً أوسع لتمكين الكفاءات الوطنية من خلال فرص عمل نوعية، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية. كما يرسخ مفهوم التنمية المتوازنة التي تجمع بين قوة الاقتصاد واستقرار المجتمع، لتصبح الشارقة نموذجاً في تحويل رؤوس الأموال إلى قيمة مجتمعية مستدامة».

القطاعات الأسرع نمواً في الإمارة

وشهد شهر فبراير 2025 أعلى معدلات التدفقات الاستثمارية، حيث جذب العدد الأكبر من المشاريع وقيمة الاستثمارات خلال فترة قصيرة، ما يعكس ديناميكية السوق في الإمارة منذ بداية العام، ويؤكد المكانة المتنامية للإمارة بوصفها منصة آمنة وواعدة لاستقطاب استثمارات استراتيجية، تدعم النمو الاقتصادي المتسارع وترسخ مكانة الإمارة على الخريطة الإقليمية والعالمية.

المنتجات الاستهلاكية

وتصدر قطاع المنتجات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأسرع نمواً في الإمارة بزيادة في عدد المشاريع بلغت 53%، وارتفاع في حجم الاستثمارات بنسبة 188%، ما يوضح حجم الطلب المتزايد على منتجات وخدمات جديدة داخل الإمارة. أما قطاع الأغذية والمشروبات فقد سجل نمواً بنسبة 112% في حجم المشاريع و25% في الوظائف، ليؤكد مكانة الشارقة محوراً إقليمياً للأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به.

كما حقق قطاع الخدمات التجارية قفزة نوعية بنسبة 500% في النشاط الاستثماري و1100% في نسب التوظيف، ما يعكس طبيعته كثيفة العمالة وأثره المباشر في تعزيز فرص العمل. فيما واصل قطاع المعدات الصناعية تحقيق نمو قوي بزيادة 100% في حجم المشاريع و45% في الإنفاق الرأسمالي، وهو مؤشر على صعود الصناعات التحويلية ودورها في تنويع الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

استثمارات استراتيجية

واستقطبت الشارقة خلال النصف الأول من 2025 استثمارات استراتيجية متنوعة، من أبرزها، مشروع تطوير مجتمع سكني لشركة الكويت العقارية لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، ومنشأة لإعادة تدوير أفلام البولي إيثيلين لمجموعة جرينثيسيس الإيطالية دعماً للاقتصاد الدائري، ومركز تخزين وتوزيع لشركة جي إكسبرس الهندية يعزز مكانة الشارقة محوراً إقليمياً للتجارة الإلكترونية، ووحدة تصنيع ومنافذ بيع للمجوهرات الذهبية لشركة فينسميرا الهندية في قطاع السلع الفاخرة. إضافة إلى إنشاء مركز تدريب واعتماد لشركة «جي تك» السنغافورية لتأهيل الكفاءات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أن هذه المؤشرات استندت إلى قاعدة بيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز»، الرائدة عالمياً في رصد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة عبر الحدود، ما يضع أداء الشارقة ضمن مؤشرات مرجعية موثوقة عالمياً، ويؤكد مكانتها المتنامية إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية المؤثرة على مستوى العالم.