مدينة مصدر تعزز ريادتها العالمية في التنمية الحضرية المستدامة

أصدرت مدينة مصدر، تقريرها الثالث حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لتؤكد مكانتها كنموذج يحتذى به لمدن المستقبل الخضراء حول العالم، ونقطة مرجعية عالمية للتنمية الحضرية المستدامة.

وتماشياً مع طموح دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تواصل مدينة مصدر، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين بنية تحتية مستدامة عالمية المستوى، ومنطقة حرة مزدهرة، ومجتمع متنوع من المبتكرين، استقطاب الشركات ورواد الأعمال العالميين الذين يقودون عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وقائم على المعرفة.

منظومة متكاملة

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "مدينة مصدر تشكّل نموذجاً حيّاً للدمج الناجح بين الاستدامة والابتكار وبناء المجتمع. نلتزم بتعزيز منظومة متكاملة تُحقق الابتكار، وتوفر الفرص، وتُحدث تأثيراً ملموساً، ما يرسّخ معايير جديدة لكيفية قدرة المدن على بناء قيمة اقتصادية، واجتماعية، وبيئية، مستدامة".

ويشكل كوادر مدينة مصدر ومجتمعها محور نموها ففي عام 2024، عززت المدينة التزامها بتنمية المواهب الوطنية، وتعزيز التنوع والشمول، حيث حققت نسبة توطين بلغت 54.7%، ونسبة تمثيل للإناث 31%. كما زادت ساعات التدريب بشكل ملحوظ، مما زود الموظفين بالمهارات اللازمة لتعزيز الابتكار المستدام.

ريادة الأعمال

وواصل برنامج ريادة الأعمال النسائية توسيع فرص الأعمال التي تقودها النساء، بينما ساهمت المنطقة الحرة في تمكين مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من النمو بشكل مستدام. وازدهر التعاون في جميع أنحاء المدينة، بدءاً من مركز M42 الذي يقوم بتطوير الطب الدقيق وتقديم حلول صحية مبتكرة، وصول إلى افتتاح مركز البيانات المتطور "خزنة AUH6 " الذي يوسع البنية التحتية المستدامة للبيانات ، ومدرسة "جيمس فاوندرز" التي تُدمج الاستدامة في التعليم منذ عامها الدراسي الأول، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي تقوم بتطوير أبحاث عالمية المستوى في الذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

التفاعل المجتمعي

وحافظت مدينة مصدر على حيويتها في التفاعل المجتمعي، من خلال أكثر من 300 فعالية مع الجهات المعنية، وفعاليات ثقافية، ومبادرات صحية، مما عزز الشعور بالانتماء. ومن خلال استضافة وفود دولية وتنظيم مهرجانات محلية، عززت المدينة دورها كمركز يجمع بين الأعمال والثقافة والاستدامة. وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة الرائدة، بما في ذلك المهرجان في مدينة مصدر، وإطلاق سيارات BYD الكهربائية، ومهرجان "مصدر بارك"، ويوم الابتكار، و افتتاح"ذا هب باي سوشيال" قاعة الطعام المستدامة ، وسباق مدينة مصدر المجتمعي، إذ عرضت كل منها حلول التنقل المستدام، والطاقة النظيفة، والابتكارات المجتمعية قيد التنفيذ.

مستقبل مرن

عززت مدينة مصدر التزاماتها البيئية من خلال مشاريع تقلل الانبعاثات، وتحافظ على الموارد، وتوسع البنية التحتية الخضراء. في عام 2024، حققت مدينة مصدر تقدماً ملموساً نحو أهدافها البيئية تتضمن انخفاض بنسبة 22.7% في كثافة استخدام الطاقة مقارنة بخط الأساس الذي تعتمده الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء، مما يعني أن المباني استخدمت طاقة أقل من الممارسة القياسية.

وتم تجنب 5,518 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مبادرات مختلفة، وهو ما يعادل إزالة 1,285 مركبة ركاب تعمل بالبنزين من الطرقات لمدة عام.

كما تم توفير 13.1% في استهلاك المياه الصالحة للشرب عبر محفظة المباني التابعة لها مقارنة بخط الأساس لمعايير "استدامة".

وتم خفض النفايات 56.2% من خلال إعادة التدوير وتحويل 98.3% من نفايات البناء من الذهاب إلى مكبات النفايات.

وحصل 30 مبنى على شهادات اعتماد البناء الأخضر عبر اثني عشر مشروعاً، بما يشمل مبنيين مصممين وفق الحياد الصفري للطاقة تم الانتهاء منهما و3 مبان قيد الإنشاء.

وتأتي الإنجازات لتبني على إرث عريق من التصميم المستدام، وتتطلع إلى مشاريع تطويرية نوعية مثل MC2 ,"ذا لينك"، و"فلج بلازا"، ومسجد مدينة مصدر، و كونكت بارك، وهي مشاريع طموحة ندفع من خلالها حدود الاستدامة الحضرية عبر حلول مبتكرة ومتكاملة،. وستسهم هذه المشاريع في تعزيز قابلية العيش في المدينة، وتنوعها البيولوجي، وقدرتها على التكيف مع التغير المناخي.