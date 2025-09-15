"دو" تستكمل الطرح العام الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن استكمالها الناجح لعملية الطرح العام الثانوي الذي تم إطلاقة يوم 8 سبتمبر.

وطرحت شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ ، التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" "مبادلة"، 342,084,084 سهماً بما يُعادل 7.55% من رأس مال "دو" في إطار طرح عام ثانوي شامل التغطية التسويقية وشكّلت الحصة المعروضة نسبة 75% من إجمالي ملكية "المعمورة" في "دو".

وبناءً على سعر الطرح النهائي البالغ 9.20 دراهم للسهم، من المتوقع أن يحقق الطرح نحو 3.15 مليارات درهم من العائدات الإجمالية لصالح المساهم البائع عند التسوية.

وتألف الطرح من شريحتين: الطرح المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات وتشمل 5% من أسهم الطرح، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين (بما في ذلك الشركات والمؤسسات) الحاصلين على رقم مستثمر من سوق دبي المالي.

وكانت الشريحة الثانية للطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين وتشمل 95% من أسهم الطرح، والذي يستهدف المستثمرين المؤهلين من الشركات بدولة الإمارات ومناطق أخرى خارج الولايات المتحدة، وفقاً للائحة S الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وكذلك في الولايات المتحدة للمستثمرين المؤهلين من الشركات وفق لأحكام المادة 144 أ من القانون ذاته.

دعم السيولة

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "يُمثّل الاختتام الناجح للطرح العام الثانوي إنجازاً مهماً في تعزيز مكانة ’دو‘ في أسواق المال. فقد أسهم هذا الطرح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة إلى 27.7%، بما يعزز مستويات السيولة ويوسّع قاعدة المستثمرين المهتمين بأسهم الشركة.

وأوضح أن الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء يعكس ثقتهم في استراتيجيتنا وسجلّنا المتميز في الأداء المالي والتشغيلي، إضافة إلى الفرص الواعدة التي نتطلع إليها فيما نواصل دورنا المحوري في دفع مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. ويجسد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على التزامنا الثابت بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا. ومن خلال تعزيز السيولة، يمهّد هذا الطرح أيضاً الطريق أمام إدراج الشركة ضمن مؤشرات عالمية مثل "إم إس سي آي" (MSCI)، مما يساهم في تنويع قاعدة المساهمين وتحفيز موقعنا في أسواق المال. ويسعدنا أن نرحب بمساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم نجاحات ’دو‘ المقبلة."

طلب قوي

شهدت الصفقة إقبالاً استثمارياً قوياً، في أول طرح عام ثانوي مكتمل التغطية التسويقية من نوعه لأسهم شركة مُدرجة في دولة الإمارات، مما يؤسس لمعيار جديد في أسواق الأسهم المحلية.

تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة بعدة مرات، بفضل المشاركة الواسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما يؤكد الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها أسهم الشركة.

شمل الطرح بيع نحو 342 مليون سهم بسعر 9.20 دراهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل نسبة 7.55% من إجمالي رأس مال شركة "دو".

يُسهم هذا الطرح الناجح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة لشركة "دو" إلى 27.7%، ما يعزز من سيولة السهم ويمهد الطريق أمام إدراجه مستقبلاً ضمن مؤشرات "إم إس سي آي" (MSCI) و"فوتسي" (FTSE) العالمية، بما يضعه على رادار كبرى الصناديق الاستثمارية الدولية. ومن شأن هذا الإدراج المحتمل في المؤشرات العالمية أن يدعم جهود تنويع قاعدة مستثمري "دو"، ويعزز من الحضور العالمي للشركة ومزاياها التنافسية في أوساط مجتمع الاستثمار الدولي.