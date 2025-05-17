«سيتي ديفلوبرز» تكشف عن مشروع ARYA في جزر دبي

كشفت شركة سيتي ديفلوبرز عن مشروع ARYA، في جزر دبي، وقامت سيتي ديفلوبرز بتكليف الفنان العالمي أليك مونوبولي بإبداع مجموعة حصرية من الأعمال الفنية التي تضيف بعدًا بصريًا مميزًا للمساحات الرئيسية داخل البرج.

كجزء من هذه الرحلة الفنية، أُتيحت للضيوف فرصة نادرة لمشاهدة الفنان أثناء عمله، وذلك خلال حفل توقيع العقد الحصري في مركز تجربة سيتي ديفلوبرز، حيث قدّم لمحة خاصة عن أول لوحة فنية يصممها لمشروع ARYA.

يقول زوراير مالك، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ديفلوبرز: “ARYA هو انطلاقة هادئة عن المألوف. أردنا للمساحات أن تنبض بالحياة — ليس بالضجيج، بل بالطاقة. وأعمال أليك تنقل هذا الإحساس — لمسة من الجرأة داخل إطار من الرقي والانضباط.”

من طابق Galore الغامر بتصميمه الأرضي الفسيح حيث تحتل جدارية أليك مونوبولي الثلاثية الارتفاع مركز المشهد، إلى Eleventh Sky الذي يلامس الأفق، يأخذ ARYA زواره في رحلة حسية عبر العافية، والماء، والدهشة.

الحمامات الحرارية الرومانية، الحمامات الخاصة المصممة حسب الطلب، الصالات السينمائية، والبارات المعلقة على السطح — ليست مجرد مرافق، بل مصادر إلهام حقيقية لعشّاق الرفاهية الجديدة “Neo-Luxury”.