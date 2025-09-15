"أدنوك للإمداد والخدمات" تطبّق تقنية ذكاء اصطناعي لتحسين عمليات الموانئ البترولية

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، اليوم، عن التطبيق الناجح لأول حل ذكي للموانئ يعتمد على الذكاء الاصطناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحسين عمليات الموانئ البترولية.

ويعمل هذا الحل على تبسيط عملية تخصيص الموارد، وتمكين التتبع الفوري للأنشطة البحرية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويخفض التكاليف، ويدعم الاستدامة في الموانئ البترولية التابعة للشركة على مستوى الدولة.

ويقلل الحل المبتكر، الذي طورته شركة "Innovez One" الرائدة في "أنظمة إدارة معلومات الموانئ" (PMIS)، زمن إنجاز عمليات السفن بنسبة تصل إلى 90%، حيث يتم تقليص زمن تأمين الخدمات من ثلاث ساعات لتصل إلى 45 ثانية فقط.

ومن خلال توفير 3,000 ساعة سنوياً، من المتوقع أن يحقق هذا الحل وفورات تشغيلية تُقدّر بـ 3.5 ملايين درهم (950,000 دولار) بحلول عام 2028.

كما يساهم الحل في رفع معدل استخدام الأرصفة بنسبة 20%، مما يعزز كفاءة الموانئ بشكل عام، ويُتوقع أن يؤدي إلى تحسين بنسبة 10% في إدارة عمليات السفن.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن تطبيق حل “الميناء الذكي” في الموانئ البترولية داخل الدولة يأتي تأكيداً على التزام الشركة بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما تواصل الاستثمار في الابتكار لتحسين عملياتها وتعزيز القيمة المضافة لأعمالها وعملائها.

وتم تفعيل هذا الحل المتطور في الموانئ البترولية الرئيسية التابعة لأدنوك للإمداد والخدمات، بما في ذلك "جزيرة داس"، و"زركوه"، و"مبرز"، و"الرويس"، و"جبل الظنة"، مما يعزز مكانة الشركة كرائد في مجال التحوّل الرقمي.

من جانبه، قال ديفيد يو، الرئيس التنفيذي لشركة "Innovez One"، إن التعاون مع ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ يمثل دليلاً على القوة التحويلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية للطاقة عالمياً.

وأضاف أنه من خلال تحسين سير العمليات التشغيلية، لا تكتفي شركته بتحقيق الكفاءة فحسب، بل تساهم أيضا في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بالشركة، مما يجعل الموانئ البترولية في دولة الإمارات معياراً عالمياً يُحتذى به للعمليات الذكية.

وتؤكد مواصلة "أدنوك للإمداد والخدمات" في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة على المدى الطويل، بما يتماشى مع إستراتيجيتها للنمو ورفع الكفاءة في قطاع الخدمات اللوجستية للطاقة.