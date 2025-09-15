"أليك القابضة" تعتزم إدراج أسهمها في سوق دبي

أعلنت شركة أليك القابضة عن نيتها إدراج 20% من رأسمالها المصدر في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي مع احتفاظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "المساهم البائع" بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، تبعاً بالقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع .

وتُعد "أليك القابضة" واحدة من أبرز مجموعات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة على مستوى المنطقة، حيث تتركز أعمالها في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، حالياً المساهم الوحيد في شركة أليك، وتعتزم طرح 1,000,000,000 (مليار) من الأسهم العادية من خلال الاكتتاب العام الأولي.

ومن المتوقع أن يمتد الاكتتاب من 23 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025 وسيكون الطرح متاحاً لكل من لمكتتبين الأفراد ضمن الشريحة الأولى، والمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة ضمن الشريحة الثانية، وثالثاً الموظفين المؤهلين لدى كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "، ضمن الشريحة الثالثة.

ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم للتداول في سوق دبي المالي 15 أكتوبر 2025.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بياناً تؤكد فيه أن الاكتتاب، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

المفاءة التشغيلية

وتمتلك الشركة سجل حافل من النجاح المالي والتجاري المستدام بفضل الكفاءة التشغيلية المستدامة والانضباط القوي في الإدارة المالية، تمكّنت شركة أليك من تحقيق أرباح متواصلة على مدى الـ 18 عاماً الماضية، متجاوزةً مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية دون التأثير على استقرارها المالي. وتحتل شركة أليك اليوم، وتحديداً كما في 30 يونيو 2025، مكانةً مرموقةً بين كبرى شركات الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث قيمة الأعمال قيد التنفيذ، مما يؤكد على حجم أعمالها الكبير ومصداقيتها الواسعة ويعزز من أهميتها الاستراتيجية طويلة الأمد في المنطقة.

ميزة تنافسية

وأسهم التميّز التشغيلي، والمنهجية المنضبطة في إدارة المخاطر، جنباً إلى جنب مع القدرات المتكاملة، والمنهجيات المبتكرة، والاعتماد على التقنيات المتطوّرة، والثقافة المؤسسية التي تضع الكوادر البشرية في مقدمة أولوياتها، في نجاح شركة أليك على المدى الطويل ومنحها ميزة تنافسية فريدة في تنفيذ المشاريع المعقدة.

وبفضل سمعتها كشريك استراتيجي لتنفيذ المشاريع الكبيرة والبارزة والمعقدة تقنياً، نجحت شركة أليك في تسليم مشاريع تحوّلية بارزة في الإمارات والسعودية، مثل: "ون زعبيل"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم أطول جسر كابولي في العالم؛ و"سي وورلد أبوظبي"، الذي يُعد أكبر مدينة ترفيهية للأحياء البحرية الداخلية في العالم؛ و"دبي هيلز مول"، الذي حازت شركة أليك بفضله على جائزة "أفضل مشروع تجزئة لعام 2022".

مكانة راسخة

و تتمتع شركة أليك بمكانة استراتيجية قوية تؤهلها للاستفادة من النمو الكبير المتوقع في قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في كل من دولة الإمارات والسعودية، ولا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات راسخة مثل الضيافة والمطارات ومراكز البيانات. ووفقاً لتقديرات مؤسسة "ميد" الاستشارية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق على المشاريع في دولة الإمارات 76% إلى 304 مليارات درهم بحلول 2033، مقارنة بـ 173 مليار درهم في عام 2024.

وفي السعودية، من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الإنفاق على المشاريع أكثر من الضعف ليبلغ 410 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 193 مليار درهم في 2024.

وتحتفظ شركة أليك بمجموعة قوية من المشاريع واسعة النطاق، وهو ما تعكسه محفظة مشاريعها قيد التنفيذ التي بلغت قيمتها 35.4 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2025. وقد نجحت شركة أليك بالفوز بنحو 79% من قيمة محفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ خلال العامين الماضيين، مما يسلط الضوء على قوة أدائها ونجاحها في السوق. وتوفّر هذه المحفظة القوية من المشاريع الجاري تنفيذها رؤية واضحة حول توقعات الأرباح والتدفقات النقدية التشغيلية خلال السنوات القادمة.

نمو الإيرادات

وحققت شركة أليك نمواً مربحاً ونجحت في توليد تدفقات نقدية بشكل مستمر، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط، والاستخدام الفعّال لرأس المال، والمنهجية الحصيفة في إدارة المخاطر، ومحفظة المشاريع المتوازنة. وقد شهد هذا النمو وتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكد على قدرة شركة أليك على تأمين مشاريع نوعية جديدة، والمكانة المرموقة التي تحظى بها لدى العملاء الباحثين عن شركاء يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والخبرة. وتعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية من خلال سياسة واضحة لتوزيع الأرباح تعكس ثقتها في قوة تدفقاتها النقدية وإمكانات أرباحها على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمارات المستقبلية الداعمة للنمو.

توزيع الأرباح

تعتزم شركة أليك توزيع أرباح نقدية 200 مليون درهم، تُدفع في أبريل 2026، إضافةً إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُصرف على دفعتين في أكتوبر 2026 وأبريل 2027.

وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

وتواصل شركة أليك التزامها بتقييم الفرص الاستثمارية المجدية التي من شأنها تعزيز النمو. وفي حال عدم توافر فرص استثمارية مناسبة تحقق معايير العائد المستهدف، ستنظر الشركة في توزيع أرباح تفوق الحد الأدنى السنوي المقرر.

واعتباراً من 30 يونيو 2025، يضم فريق شركة أليك نحو 47,500 موظف، حيث نجحت الشركة في بناء بيئة عمل نابضة بالحيوية والديناميكية تُعزز روح التعاون وتضع الكوادر البشرية في صميم نجاحاتها وأولوياتها.

محفظة قياسية

قال حسين ناصر لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة أليك القابضة: "بعد مسيرة ناجحة قاربت العقدين والنصف، تتخذ شركة أليك اليوم خطوة جديدة بطرح أسهمها للاكتتاب العام. لقد رسّخنا خلال هذه الفترة مكانتنا كشركة إنشاءات إقليمية رائدة وموثوقة، عبر إنجاز عدد من المشاريع الكبرى والأكثر تعقيداً في دولة الإمارات وعموم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. نحن اليوم مجموعة إنشاءات متنوعة حائزة على جوائز، ولدينا محفظة قياسية من المشاريع الجاري تنفيذها، وقاعدة عملاء قوية، وسجل حافل بالنمو والربحية .

وأضاف :يأتي طرح أسهمنا للاكتتاب العام في توقيت مثالي، مستندين إلى أدائنا القوي، ويدعمنا في ذلك قطاع إنشاءات إقليمي نشط، تدفعه الخطط الوطنية الطموحة في سوقنا المحلي وفي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بيئة اقتصادية مواتية تبشّر بفرص واعدة. ومع تحولنا إلى شركة مُدرجة، نؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتقديم عوائد مستدامة، وإدارة أعمالنا بكل نزاهة وشفافية .

نمو مستدام

ومن جانبه، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: "نجحت شركة أليك في كسب ثقة راسخة بين عملائها وبنت سمعة قوية على مدار 26 عاماً من النمو المالي المستدام. ويجسد طرحها للاكتتاب العام الفرص الكبيرة التي نراها أمامنا في سوقي الإمارات والسعودية اللذين نفذنا فيهما بعضاً من أضخم المشاريع وأكثرها تميزاً وتعقيداً في المنطقة. كما نواصل العمل على تنفيذ مشاريع مماثلة في هذين السوقين اللذين يعدان من أكثر أسواق الإنشاءات نشاطاً في العالم .