"غذاء القابضة" تستعرض جهودها لتعزيز الأمن الغذائي بـ"اصنع في الإمارات 2025"

تشارك شركة غذاء القابضة، التابعة لـ "الشركة العالمية القابضة" في "اصنع في الإمارات" 2025 الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري لتسلط الضوء على دورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي ودفع عجلة النمو الصناعي.

وتجسد “غذاء” عبر شركاتها التابعة والشريكة التي تغطي مراحل سلسلة القيمة كافة، من الزراعة والإنتاج إلى التجارة، ووصولاً إلى اللوجستيات والتوزيع رؤية "اصنع في الإمارات" في دفع مستقبل التصنيع في الدولة، وتسريع الابتكار القائم على التكنولوجيا، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتقدم "غذاء" سلسلة إمداد متكاملة من المزرعة إلى المائدة، ما يضمن توفير منتجات غذائية عالية الجودة للمنازل، وقطاع الضيافة، وتجارة التجزئة.

وأكد عيسى نجيب الخوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة غذاء القابضة أهمية المشاركة في "اصنع في الإمارات" 2025، الحدث الذي يجمع بين الابتكار والرؤية لدعم القدرات الصناعية لدولة الإمارات، لاسيما في قطاع تصنيع الأغذية.

وقال إنه من خلال اعتماد "غذاء القابضة" على التكنولوجيا، وتطوير المواهب المحلية، وتركيزها المستمر على الأمن الغذائي، تلتزم بتحقيق نمو مستدام للأجيال القادمة، وتعزز مشاركتها في المنتدى من دورها محركا رئيسيا لبناء مستقبل التصنيع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد متنوع وتنافسي عالمياً.

وتماشياً مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات و"رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030"، تسهم محفظة "غذاء" المتنامية من شركات الألبان والبروتين الحيواني في دعم جهود منتدى "اصنع في الإمارات" لتوسيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في القطاعات الغذائية الحيوية.