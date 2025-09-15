«لوتاه للوقود الحيوي» تشارك بمعرض دبي للطيران

أعلنت شركة لوتاه للوقود الحيوي إطلاق وقود الطائرات المستدام في السوق الإماراتي، لتصبح بذلك واحدة من الشركات القليلة محلياً التي تقدم هذا النوع من الوقود، بما يسهم في تعزيز توجهها لدعم رؤية الإمارات نحو تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، ودعم أهداف الاستدامة في قطاع الطيران الوطني. وسيتم الكشف عن هذا الإنجاز خلال مشاركة معرض دبي للطيران 2025، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل.

قال يوسف لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: «نفخر بإطلاق SAF في السوق الإماراتي، وعرضه في معرض دبي للطيران أمام مختلف الجهات المحلية والدولية وكبرى الشركات في قطاع الطيران»، مضيفاً أن «هذه المبادرة تعزز توجهنا لدعم رؤية الإمارات للاستدامة». وخلال المعرض، سيشارك يوسف لوتاه بجلسة حوارية حول الاستدامة في الطيران إلى جانب عدد من أبرز الشخصيات العالمية بهذا المجال، لمناقشة المكاسب المستقبلية للوقود المستدام. وسيكون هذا الوقود متوفراً للعملاء عبر الاستيراد من شركاء دوليين، بينما تم الانتهاء من الدراسات الهندسية والجدوى لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج هذا الوقود محلياً في الإمارات.