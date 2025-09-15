وفد اقتصادي من أبوظبي يزور ألمانيا لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية

يزور وفد اقتصادي من أبوظبي جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال الفترة من اليوم إلى 18 سبتمبر الجاري، برئاسة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 50.68 مليار درهم في عام 2024، بزيادة 5.4 % مقارنة بعام 2023، ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، التي تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة، وإطلاق مبادرات تدعم المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة.

ويضم الوفد ممثلين عن جهات ومؤسسات رائدة، من بينها غرفة أبوظبي، مكتب أبوظبي للاستثمار، منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71، وشركة الإمارات للطاقة، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال. وسيتم التركيز بشكل خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والابتكار الصناعي، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية.

ويمثل تطوير دور الشركات العائلية محوراً رئيسياً للتعاون، حيث تُعد ألمانيا نموذجاً عالمياً بارزاً في هذا المجال، إذ تضم 96 شركة مدرجة ضمن أكبر 750 شركة عائلية في العالم، من بينها ثلاث شركات ضمن قائمة أكبر عشر شركات عالمياً.

وتحقق هذه الشركات مجتمعة إيرادات تتجاوز 4.77 تريليونات درهم، وتوفر ما يقارب 3.9 ملايين وظيفة، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة أمام أبوظبي وألمانيا لتبادل الخبرات بمجالات الحوكمة والاستدامة واستراتيجيات نمو الشركات العائلية.

وقال شامس الظاهري: «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أبوظبي وألمانيا نموذج متقدم للتكامل والشراكة، حيث يعكس النمو المتسارع بعدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارة، إلى جانب حجم التبادل التجاري، الثقة المتزايدة بمكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً عالمياً يوفر بيئة استثمارية جاذبة».

وخلال الأشهر الثمانية الأولى 2025 واصل نشاط الشركات الألمانية في أبوظبي نموه، حيث سجلت عضوية الشركات الألمانية في غرفة أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 17 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024.