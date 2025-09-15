«التنمية السياحية بعجمان» تستعد لإطلاق جولة ترويجية في الهند

تستعد دائرة التنمية السياحية بعجمان لإطلاق جولة جديدة ضمن سلسلة جولاتها الترويجية، إلى جمهورية الهند الصديقة، برئاسة محمود الهاشمي، مدير عام الدائرة، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، وتشمل زيارات إلى عدة مدن رئيسية في الهند.

وتأتي الجولة في سياق مسيرة الدائرة المتواصلة نحو استكشاف آفاق التعاون وسبل الارتقاء بالشراكات السياحية مع مشغلي ورواد القطاع السياحي الدوليين، وتهدف إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات التي تدعم التفاهم والتنسيق المشترك في مجال الأنشطة السياحية.

وتركز الجولة أيضاً على استعراض أحدث مقومات الإمارة وأبرز مشاريعها السياحية. وقال محمود الهاشمي: «تأتي هذه الجولة في إطار التزام الدائرة بمواصلة استكشاف وفتح قنوات التعاون والتواصل الإقليمية والدولية، وتوجيه الجهود نحو تعزيز وترسيخ مكانة عجمان وجهة سياحية رائدة.

وتنطلق في مسعاها هذا من رؤية استراتيجية شاملة ترمي إلى دعم وتطوير كافة مقومات القطاع السياحي، وتحقيق أهداف حكومة عجمان وخططها المستقبلية». وتتضمن أجندة الجولة زيارة العاصمة نيودلهي، ومدينتي بونه وكلكتا، اليوم وفي 17 و19 سبتمبر على التوالي.