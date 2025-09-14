«الاتحادية للضرائب»: ضرورة تقديم الإقرارات وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في الفترات المحددة لتجنّب الغرامات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاستعداد والتقديم المبكّر لإقرارات ضريبة الشركات وسداد الضريبة المُستحقّة ضمن الفترات الزمنية المحدّدة لكل فترة ضريبية لتجنّب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.

وشدّدت الهيئة على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (أو المعفيين المُطالبين بالتسجيل)؛ يجب عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المُستحقّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مسجّل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).

وأوضحت أن تقديم إقرار ضريبي متأخر أو التأخر في سداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع سيؤدي إلى فرض غرامة إدارية بقيمة 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر خلال الاثني عشر شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر اعتباراً من الشهر الثالث عشر وما بعده.

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي من قبل الخاضع للضريبة، أو أي شخص آخر يحق له القيام بذلك نيابةً عن الخاضع للضريبة، كالوكيل الضريبي أو الممثل القانوني للخاضع للضريبة، وإذا كان الوضع الضريبي الذي أبلغ عنه الخاضع للضريبة غير دقيق، أو لم يستوف المُتطلبات الإدارية، فقد يتعرض الخاضع للضريبة لغرامات بموجب قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل في ضريبة الشركات مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية التي جاء إطلاقها في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في جميع خدماتها لتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، ويتم تحديثها بصفة مستمرة، حيث يمكن للمتعاملين إتمام الإجراءات على مدار الساعة عبر المنصة من خلال خطوات تتميز بالسهولة والوضوح، سواء فيما يتعلق بالتسجيل للضريبة، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المُستحقات الضريبية، أو غيرها من إجراءات ضريبية.

وأشارت إلى أهمية تقديم الإقرارات الضريبية خلال المُدد الزمنية المحدّدة لكل فترة ضريبية، موضحة أن جميع الأعمال المُسجَّلة في ضريبة الشركات مطالبة بتقديم إقراراتها الضريبية دورياً وفقاً للمواعيد المُحدّدة قانوناً لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد مُستحقات ضريبة الشركات.

وأكدت الهيئة حرصها على تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية بدقة تامة وفي الوقت المُحدَّد من خلال توفير إطار زمني مناسب لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم، وفي هذا الإطار نظمت الهيئة العديد من الحملات التوعوية في جميع إمارات الدولة للتعريف بالخاضعين لضريبة الشركات وآليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، وسداد مستحقات ضريبة الشركات، كما يقوم ممثلو الهيئة بالتواصل المُستمر مع الخاضعين للضريبة للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أية عقبات قد تواجههم بما يضمن كفاءة تطبيق قانون ضريبة الشركات وبما لا يؤثر على أنشطتهم الاقتصادية.