مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي: فرص هائلة للتعاون الاقتصادي بين البلدين

أكد مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي أن هناك فرصاً هائلة للتعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة، مشيراً في الوقت نفسه إلى اتساع نطاق التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات خلال السنوات الماضية. جاء ذلك ضمن الإصدار السادس للمجلس بالتعاون مع شركة المحاماة «Morgan, Lewis & Bockius LLP» بعنوان «دليل ممارسة الأعمال في الإمارات».

ويزود التقرير الشامل الشركات الأمريكية بأحدث الرؤى حول المشهد التجاري الديناميكي والمتطور في الإمارات، ومنذ صدور الإصدار الخامس في عام 2023، سرعت الإمارات وتيرة المشروعات الاقتصادية، ووسعت شبكتها التجارية، وعمقت شراكتها التجارية مع الولايات المتحدة، وخصوصاً في القطاعات ذات الأولوية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية والفضاء والتصنيع المتقدم.

شراكة

وسلط الإصدار الجديد الضوء على شراكة تعزيز أعمال الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات التي تم إطلاقها في أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى أبوظبي في مايو 2025، وأسهمت في عقد صفقات تجارية بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار. ولفت إلى تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث أبرمت الإمارات حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وتستهدف عقد 45 اتفاقية أخرى بحلول نهاية عام 2025.

وأشار إلى إصلاحات قوانين الملكية الأجنبية، بما يتيح زيادة انخراط المستثمرين الدوليين في الشركات المحلية. ولفت إلى تحديثات تنظيمية جوهرية في مجالات الأصول الرقمية والرعاية الصحية وحماية البيانات، تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز أعمال آمن ورائد وتقدمي.

وقال داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي: تواصل الإمارات إثبات مكانتها ليس فقط كمركز إقليمي رائد للتجارة والاستثمار، وإنما أيضاً كمركز عالمي مرموق في مجالات الابتكار والخدمات المالية والتجارة. وأضاف: يتناول الدليل المحدّث الفرص الهائلة المتاحة أمام الشركات الأمريكية في قطاعات متنوعة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة، ويؤكد في الوقت نفسه اتساع نطاق التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والإمارات.

ويقدم دليل ممارسة الأعمال في الإمارات رؤى عملية موجهة للشركات الأمريكية التي تسعى إلى دخول السوق الإماراتية أو توسيع أعمالها فيها، بالإضافة إلى تحليلات للقوانين واللوائح والحوافز والقطاعات الرئيسة. كما يتضمن الدليل معلومات الاتصال الأساسية للهيئات الحكومية في كل من الولايات المتحدة والإمارات.

ويلعب مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي دوراً محورياً على صعيد التعبير عن الأولويات والسياسات الحيوية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة (المتجددة والنووية والنفط والغاز)؛ والفضاء الجوي والدفاع والأمن؛ والبنية التحتية (التقليدية والخضراء)؛ والتكنولوجيا؛ والرعاية الصحية؛ والتعليم، هذا إلى جانب تنظيمه برامج رائدة، مثل البعثات التجارية رفيعة المستوى والجولات الترويجية في مدن مختلفة عبر الولايات المتحدة، ودعم الزيارات الرسمية لقيادات أمريكية وإماراتية، فضلاً عن الفعاليات المهمة في كل من الولايات المتحدة والإمارات.

ويعد مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي منبراً لا يقتصر دوره على تمثيل مجتمعي الأعمال في كلا البلدين فحسب، بل يمتد تأثيره إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والإمارات والانطلاق بها إلى آفاق أوسع.

إضافة إلى ذلك، يساعد مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي الشركات الأمريكية على تعزيز شبكة علاقاتها وإبرام شراكات تحقق مكاسب مشتركة بينها وبين الشركات الإماراتية، ويمكّن الشركات الإماراتية من ضخ استثمارات مباشرة في الولايات المتحدة، وعليه فإنه يعد ركيزة محورية تدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.