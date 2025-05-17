«موانئ دبي العالمية» توقع اتفاقية تطوير ميناء طرطوس بـ2.9 مليار درهم

وقعت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية السورية، لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في سوريا.

وقال متحدث باسم «دي بي ورلد»: نتطلع إلى تنفيذ المذكرة، وسنعمل مع زملائنا في الحكومة السورية لاستكشاف جميع الفرص المتاحة لتوفير حلول متكاملة في البلاد موضحاً أن موانئ دبي العالمية ملتزمة بالاستثمار المسؤول لضمان تدفق التجارة حول العالم وفي أي مكان نعمل فيه.

وأضاف أن عملنا يتوافق مع الإطار التنظيمي المتطور في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة وإشارات تجدد التعاون الدولي مع سوريا.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار (2.9 مليار درهم) في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا.

وتتضمن مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.