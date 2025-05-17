تفاهم بين «مجلس التوازن» و«آر تي أكس» الأمريكية لاستكشاف فرص تطوير إنتاج الغاليوم في أبوظبي

وقّع مجلس التوازن مذكرة تفاهم مع «آر تي أكس» الأمريكية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، من أجل تمكين الإمارات العالمية للألمنيوم من إنتاج معدن الغاليوم، وهو معدن أساسي يستخدم في سلاسل الإمداد على مستوى العالم.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء مشروع لاستخلاص وتكرير الغاليوم من مصفاة الألومينا التابعة لشركة الإمارات للألمنيوم في أبوظبي، وترسيخ الإمارات كثاني أكبر دولة منتجة للغاليوم في العالم.

وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن: «إن المشروع ينسجم مع توجهات استراتيجية المجلس الجديدة للأعوام 2025 – 2028، التي تركز على بناء قطاع صناعي وطني تنافسي، وتطوير بنية تحتية متقدمة تُمكّن من تحقيق الأمن الصناعي والتقني، عبر تعزيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية محلياً وعالمياً، وتمكين الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن المشروع يشكل محطة مهمة في مسار تنمية الصناعات الحيوية في الدولة عبر تمكين دولة الإمارات من الريادة العالمية في إنتاج الغاليوم، وهو معدن نادر يُستخدم في مجالات دقيقة تشمل أشباه الموصلات، والرادارات العسكرية، والمركبات الكهربائية، والتجهيزات الطبية، والاتصالات.

وأشار إلى أن الأثر الاستراتيجي للمشروع يشمل تعزيز قدرات الدولة في الإنتاج والتصدير، وتأسيس قاعدة وطنية مستقلة لتأمين سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي متقدم.

وقال باولو دال تشين، النائب الأول لرئيس العمليات وسلسلة التوريد لشركة «آر تي أكس»: «تعتمد صناعات الطيران والدفاع بشكل كبير على توفر العناصر الحيوية النادرة، ويُشكّل الاتفاق خطوة نحو ضمان إمدادات موثوقة من عنصر الغاليوم، الذي يدخل في تصنيع أنظمة وحلول أساسية في هذين القطاعين».

وأوضح عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر الغاليوم معدن بالغ الأهمية بصفته أحد العناصر الأساسية في صناعة أنظمة الإلكترونيات المتقدمة، وهو من المعادن التي يصعب إنتاجها تجارياً.