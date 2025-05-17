مركز هندسي لـ «كوالكوم» في أبوظبي

كشفت شركة «كوالكوم تكنولوجيز»، عن خططها لإنشاء مركز هندسي عالمي متطور في أبوظبي، والذي سيركز على تطوير تقنيات الجيل القادم من إنترنت الأشياء الصناعي والذكاء الاصطناعي وحلول مراكز البيانات.

ويعد المركز الجديد في أبوظبي، أحدث مراكز كوالكوم الهندسية العالمية، ويأتي إطلاقه في إطار جهود الشركة لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على قدرات الاتصال والحوسبة والذكاء الاصطناعي عالية الأداء، والموفر للطاقة في نفس الوقت.

وقال كريستيانو أمون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم: «يسرّنا الإعلان عن خططنا لإنشاء مركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي، في إطار مساهمتنا لتعزيز الابتكار التكنولوجي في الإمارات والمنطقة وسيعمل المركز الجديد على تطوير أفضل حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعي وتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية واستحداث فرص العمل».

وقال بدر سليم سلطان العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يُجسّد افتتاح مركز كوالكوم الهندسي في أبوظبي، رؤية الإمارة الطموحة في قيادة صناعات المستقبل، والمدعومة بتطبيقات مبتكرة، تخدم القطاعات الاستراتيجية، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها في الابتكار الصناعي ووجهة للاستثمارات والشركات العالمية».