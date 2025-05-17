مبادرة «زام» تدعم استقرار واستدامة الأعمال في عجمان

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، حرص المجلس على تنويع مشاريعه ومبادراته بشكل مبتكر يواكب تطلعات صاحبات المشاريع ويدعم مسيرتهن الريادية، من خلال تصميم برامج نوعية توفر بيئة محفزة تمكن رائدات الأعمال من النمو بثقة واستدامة.

وأشارت الدكتورة آمنة خليفة إلى أن مبادرة «زام»، التابعة للمجلس، تعد منصة نوعية تسهم في تسهيل فرص العمل الجزئي وربط الباحثين عن عمل مع صاحبات المشاريع، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز مرونة تسويق منتجات مشاريع العضوات، ويسهم في دعم استقرار واستدامة الأعمال.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس سيدات أعمال عجمان بعنوان «فن البيع المرن» تحت شعار «أسرار التميز بنظام العمل المرن»، وذلك في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بمشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال.

قدّم الورشة سالم الغافري، مؤسس ومدير مركز رواد التخصصي للتطوير المهني، حيث تناول مجموعة من المحاور الرئيسة التي تعزز مهارات المشاركات في أساليب البيع الحديثة، ومن أبرزها: الفرق بين العمل الجزئي والدوام الكامل، ومميزات وتحديات نظام العمل الجزئي في قطاع المبيعات، وفرص التميز والنجاح في الأدوار المرنة، إلى جانب مهارات الإقناع والانطباع الأول، والذكاء العاطفي، وفنون التواصل مع العميل، والتكيف مع احتياجات السوق، وتنويع قنوات ومنافذ البيع.

وأطلق مجلس سيدات أعمال عجمان العديد من المبادرات والحوافز النوعية ونظم ورش العمل التفاعلية التي تهدف إلى دعم سيدات الأعمال واستقرار ونمو مشاريعهم وتمكين السيدات من تحويل الأفكار والفرص إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.