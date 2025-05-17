«كابيتال دوت كوم» تتوسع عبر الإمارات

تواصل «كابيتال دوت كوم» Capital.com، منصة التداول عالية النمو ومجموعة التكنولوجيا المالية الدولية، التوسع إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات، بعد افتتاحها مقراً إقليمياً في دبي في أبريل 2024 بالتزامن مع انضمامها إلى مبادرة الجيل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستهدف استقطاب أبرز الشركات وألمع العقول إلى الدولة.

وبفضل توسع «كابيتال دوت كوم»، انطلاقاً من دولة الإمارات، عبر شركتها التابعة «كابيتال كوم مينا» لتجارة الأوراق المالية، أسهمت منطقة الشرق الأوسط بأكثر من نصف أحجام تداولات عملاء الشركة حول العالم، بحصة بلغت 53 %، متفوقةً على أوروبا التي بلغت مساهمتها 24 %.

وأعلنت الشركة عن تسجيل نشاط تداول قوي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت المنصة أحجام تداول بلغت 656 مليار دولار، أي بزيادة 11 % مقارنة بالربع السابق.

وخلال الفترة نفسها، تجاوز عدد المستخدمين الجدد الذين أنشأوا حساباً على المنصة 800,000 مستخدم.