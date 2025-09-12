مجلس «سلامة للتأمين» يقر تخفيض رأس مال الشركة 50.6%

وافق مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة، خلال اجتماعه، الخميس، على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50.6% من رأس المال، وذلك بمبلغ يصل إلى 475.7 مليون درهم.

وقالت الشركة، في بيان لها: إنه عقب إتمام عملية تخفيض رأس المال، قرر المجلس إصدار صكوك واجبة التحول إلى أسهم بقيمة تصل إلى 175 مليون درهم.

وأضافت سلامة أنه ستتم دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد في أقرب وقت ممكن عملياً وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وجدول أعمالها، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية السلع، للنظر في إعادة هيكلة رأس المال.