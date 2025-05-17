انطلاق معرض الإمارات الرابع للإطارات في «إكسبو الشارقة»

انطلقت أمس الجمعة فعاليات معرض الإمارات الرابع للإطارات وقطع غيار السيارات الصيني رسمياً بحفل افتتاح حيوي في القاعتين 1 و3 بمركز إكسبو الشارقة، ليشكل لحظة محورية لأصحاب المصلحة في القطاع عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ينعقد الحدث تحت شعار «دفع عجلة الابتكار والتجارة»، مؤكداً تعميق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين.

وبناءً على نجاح النسخة السابقة التي جذبت أكثر من 10,000 زائر محترف، يجمع المعرض أكثر من 300 شركة مصنعة دولية تعرض منتجات متطورة تشمل الإطارات وقطع غيار السيارات والمركبات الكهربائية، حيث يستعرض الحدث ريادة الصين في الحلول Automotive ذات الجودة العالية بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للإمارات نحو اعتماد المركبات الكهربائية والتنقل المستدام.

ووفقاً لإحصائيات أولية تجاوز حجم المعاملات المخطط لها في اليوم الأول 180 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي المعاملات خلال الأيام الثلاثة إلى 300 مليون دولار، حيث ستشكل الإطارات وقطع الغيار أكثر من 60%.

أصبحت مركبات الطاقة الجديدة وقطع غيارها نقاط نمو ناشئة، ما يبرز المركزية التصنيعية الصينية في سلسلة التوريد العالمية.

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة: «يجسد هذا المعرض دور الإمارات كمركز تجاري عالمي.

الزيادة الكبيرة في العارضين والزوار تعكس الطلب المتصاعد على الابتكارات الصينية في Automotive والشراكة القوية بين بلدينا».