«فيتش» تثبّت تصنيف رأس الخيمة عند «A+» مع نظرة مستقرة

ثبّتت وكالة «فيتش» التصنيف السيادي لإمارة رأس الخيمة، عند مستوى «A+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، تأكيداً للنهج الاستراتيجي للإمارة في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة وعلى متانة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية.

وأشارت الوكالة إلى أن المشاريع السياحية الطموحة في رأس الخيمة، بما في ذلك تطوير منتجعات متكاملة، وفنادق فاخرة، ومرافق ترفيهية عالمية، إلى جانب الأداء القوي لقطاع العقارات، ساهمت في تعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين العالميين، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، بما يعزّز مرونة الاقتصاد المحلي.

ورحّبت حكومة رأس الخيمة بالتقرير، مؤكدة أنه يُجسد متانة الاقتصاد المحلي، وكفاءة الإدارة المالية، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من التزام راسخ، ورؤية قيادية واضحة، ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو على المدى البعيد.