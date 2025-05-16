لجنة تحكيم جوائز «اصنع في الإمارات» تختار الفائزين في فئات الجائزة



اجتمعت لجنة تحكيم الدورة الثالثة من جوائز «اصنع في الإمارات»، لتحديد أسماء الفائزين بفئات الجوائز من الأفراد والشركات العاملة في القطاع الصناعي، تتويجاً لتميزها ودعمها لخطط الدولة الرامية لتعزيز هذا القطاع في الإمارات. وسيتم تكريم الفائزين في اليوم الافتتاحي للدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» التي تقام من 19 إلى 22 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتضم لجنة التحكيم مسؤولين حكوميين وخبراء بارزين من القطاعين الصناعي والأكاديمي، ومن أبرزهم معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، كما تضم لجنة التحكيم كلاً من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، ونوريناو ساتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يوكوجاوا الشرق الأوسط وأفريقيا، والبروفيسور ستيف ليو، نائب المدير المساعد للأبحاث في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وأحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود، وسامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي».

وخلال اجتماع اللجنة حددت الفائزين بفئات الجوائز بعد تقييم كافة مشاركات الترشح من قبل الأفراد والشركات في القطاع الصناعي، للتنافس على 9 فئات للجوائز موزعة على 5 محاور استراتيجية تشمل التميز في المحتوى الوطني، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين، والريادة والمواهب، والحرف التراثية الإماراتية (للأفراد والشركات). كما تتعاون الوزارة مع جامعة كامبريدج كشريك للتقييم الفني بما يضمن عملية تقييم واختيار دقيقة للفائزين.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، عضو لجنة التحكيم: «تركز دولة الإمارات بتوجيه من القيادة الرشيدة على دور الشباب في التنمية الاقتصادية المستدامة، باعتبارهم الركيزة الأساسية في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، ونحن نسعى من خلال هذه الجوائز إلى الاحتفاء بما حققوه من إنجازات متميزة، ودعم الرواد الإماراتيين الذين يسهمون في التقدم الصناعي».

من جانبه قال عمر السويدي: تمثل جوائز «اصنع في الإمارات» انعكاساً لرؤية الدولة التي تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي للدولة على المستويين المحلي والدولي، والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على استشراف المستقبل والابتكار، حيث اختارت لجنة تحكيم الجوائز أبرز الإنجازات المتميزة التي حققتها الشركات الصناعية ورواد القطاع، من أجل تكريمها خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات».

وتُعد جوائز «اصنع في الإمارات» مبادرة وطنية رائدة تُعنى بتكريم الشركات والمبتكرين والأفراد الذين يقدمون مساهمات متميزة في دفع عجلة التحول الصناعي بالدولة، وتنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف إلقاء الضوء على النجاحات الاستثنائية التي حققتها الصناعات الوطنية في مجالات التوطين والريادة التكنولوجية والتميّز الصناعي وتمكين الشباب، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة والتنافسية العالمية لدولة الإمارات.

والجدير بالذكر أن الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» ستقام تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة» بمشاركة أكثر من 700 جهة عارضة، وعرض أكثر من 3800 منتج مصنع محلياً، ومن المتوقع حضور أكثر من 30,000 زائر من داخل الدولة وخارجها. وتعكس المنصة التزام دولة الإمارات بتعزيز نمو القطاع الصناعي، ودعم الشراكات الاستراتيجية، والإعلان عن المزيد من فرص الشراء المحلية والمنتجات للتصنيع المحلي تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة.