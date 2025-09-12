تنظيم الخدمات بأبوظبي العالمي والأوراق المالية بهونغ كونغ تبحثان الفرص بإدارة الأصول

استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ جلسة حوارية، أمس، في هونغ كونغ لمناقشة الفرص المتاحة لمديري الأصول في هونغ كونغ ضمن أبوظبي العالمي.

شارك في الجلسة الحوارية، التي ترأستها جوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، أكثر من 20 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إدارة الأصول في هونغ كونغ.

فيما شهدت الجلسة أيضاً مشاركة كريستينا تشوي، المدير التنفيذي للمنتجات الاستثمارية في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وفيليب ريتشارد، المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.

وقال إيمانويل جيفاناكيس: «يسعدنا التعاون مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ لاستضافة هذه الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، التي شهدت نقاشات مهمة ووفرت منصة قيّمة لاستكشاف الفرص الجديدة والواعدة في قطاع إدارة الأصول.

حيث نلتزم بتشجيع الابتكار وتعزيز ثقة المستثمرين، ودفع عجلة النمو المستدام، انطلاقاً من مكانة أبوظبي العالمي مركزاً رائداً لإدارة الأصول في المنطقة، ونتطلع إلى البناء على الرؤى القيمة التي طرحت لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة لمنظومتنا المالية». وفي ندوة متخصصة، قدّمت سلطة تنظيم الخدمات المالية بأبوظبي العالمي إحاطة شاملة حول المتطلبات التنظيمية لتوزيع الصناديق الاستثمارية عبر الحدود من قبل مديري الأصول.